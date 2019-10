"Essere ambientalisti per noi non è un'offesa, ci battiamo per un territorio maltrattato"

Sarzana - Val di Magra - "Ci chiamano ambientalisti pensando di offenderci ma noi ne siamo fieri , siamo un gruppo apartitico nato molto tempo, lottando per la chiusura della cava Brina, che racchiude le anime di ogni singola corrente ma rispettando le idee di ognuno , cittadino o politico che sia". Lo scrive in una nota il direttivo il Comitato Pozano e dintorni, in risposta la presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che in una nota prosegue: "Il nostro lavoro consiste nel migliorare se è possibile l'ambiente dove viviamo e dove vivranno le future generazioni dopo di noi. Questo territorio è saturo per anni nessuno si è preoccupato di questo pezzo di Liguria che essendo di confine è stato maltrattato.

Ora non vogliamo essere strumentalizzati visto che come gruppo abbiamo partecipato al corteo di protesta del 26 ottobre, noi siamo per la tutela dell'ambiente, come riporta la nostra denominazione Comitato di volontariato per la tutela di Ponzano e dintorni, quindi dopo aver visionato e studiato il progetto con i nostri tecnici (geologo e biologo ) abbiamo sempre espresso dubbi per quanto riguarda il sito dove si vorrebbe posizionare questo Digestore in un territorio già sovraccarico".