"non si può uscire a piedi"

"non si può uscire a piedi"

Sarzana - Val di Magra - Riceviamo da una lettrice e pubblichiamo: "Dopo vari solleciti all'area urbanistica, Vigili del fuoco, Polizia municipale e tutte le figure possibili del Comune, sindaco compreso, vi scrivo per denunciare la situazione di via della Repubblica, nella zona bassa di Arcola, dove ormai le persone non possono più uscire di casa ogni volta che piove".