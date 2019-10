“Doveroso parlare di turismo in una prospettiva più ampia”

Sarzana - Val di Magra - Da ieri il Distretto Turistico Val di Magra e dell'Unione dei Comuni della Val di Vara è operativo per volontà del sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli che, fin dello scorso 19 settembre, ha convocato un incontro a palazzo Roderio con tutti gli Enti aderenti.



Dunque, a quasi due anni dalla sua nascita il Distretto, istituito con decreto del MiBACT (Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo) a fine 2017, ha finalmente iniziato a lavorare.



Già nella riunione di ieri infatti sono emerse alcune proposte concrete per mettere in rete le attività di promozione turistica realizzate dai vari Comuni, nell'ottica di sfruttare al massimo le opportunità offerte della normativa nazionale per riqualificare nel complesso la proposta turistica offerta dai territori ricompresi nell'accordo.



È stata Cristina Ponzanelli a introdurre l'incontro rimarcando come “il Distretto turistico, pur costituendo potenzialmente un valido strumento per la valorizzazione del territorio, sino a oggi sia di fatto rimasto solo sulla carta come progetto non concretizzato”.



“Quello odierno - ha detto Ponzanelli, da verbale dell'incontro - è il primo incontro ufficiale il cui obiettivo è quello di strutturare e rendere funzionante uno strumento senz’altro valido per la messa a sistema e la promozione del comprensorio: per questo è opportuno partire da questioni concrete che, con uno sforzo da parte di tutti gli attori, possono apportare immediati vantaggi ai territori coinvolti”.



Entrando nel dettaglio e nell'ottica di concretizzare sin da subito una visione di offerta territoriale più ampia ha offerto agli Enti territoriali la possibilità di sfruttare a fini promozionali il desk crocieristico aperto la scorsa estate dal Comune di Sarzana presso il Terminal Crociere della Spezia, come già proposto con un invito formale nei mesi scorsi ai sindaci della Val di Magra e cui hanno già aderito con del materiale informativo i comuni di Ameglia e Vezzano Ligure. Non solo.



Cristina Ponzanelli ha anche invitato i Comuni “a condividere e coordinare i rispettivi calendari di eventi per evitare sovrapposizioni e promuovere reciprocamente le iniziative, oltre ad approfondire la possibilità di usufruire di sgravi fiscali per gli operatori economici del territorio e accedere a fondi comunitari per progetti dedicati”.



Alla riunione erano presenti i rappresentanti dei Comuni di Ameglia, Arcola, Bolano, Calice al Cornoviglio, Castelnuovo Magra, Rocchetta Vara, Santo Stefano di Magra, Sesta Godano, Vezzano Ligure, Zignago, nonché delle seguenti Associazioni di operatori economici: Confederazione Nazionale Artigianato (CNA) La Spezia; Confartigianato La Spezia; Confesercenti La Spezia.



L'invito alla riunione è stato apprezzato da tutti i partecipanti, che hanno espresso la volontà condivisa di proseguire nel percorso proposto. A questo scopo, un secondo incontro è già stato fissato per giovedì 24 ottobre.



A margine della riunione di ieri il sindaco Ponzanelli ha dichiarato: “Sono lieta che la mia convocazione del Distretto turistico abbia sin da subito stimolato un dibattito da tempo spento sul tema, del resto parlare di turismo in una prospettiva territoriale più ampia e non meramente campanilistica è utile e doveroso nel mondo di oggi. Sul turismo e marketing territoriale abbiamo fatto grossi passi in avanti e siamo disponibili a condividere le nostre strutture e le nostre idee, nell'interesse dell'intero territorio. La sua valorizzazione, del resto, riguarda anche e soprattutto Sarzana, che ha interesse ad attivare ogni strumento che possa essere motore di opportunità, turismo e sviluppo. Ringrazio Paola Sisti, unica interlocutrice sul tema nei mesi trascorsi, a cui riconosco la coerenza di credere davvero in questo progetto, e non solo in periodo pre-elettorale”.