"Dopo la strage di Viareggio è cambiato poco, la verità serve a tutti"

Proiettato al Moderno il film di Bondielli e Martella sul disastro ferroviario. Il superstite Piagentini: "Quel treno passò anche da qui. Siamo stati privati di tutto ma continuiamo a lottare contro l'indifferenza".

Sarzana - Val di Magra - C'è molta Sarzana nei titoli di coda del film “Il sole sulla pelle”, proiettato sabato sera al Multisala Moderno di fronte a circa duecento persone e in assenza della politica cittadina. C'è il nome di Gino Martella, sarzanese adottivo e orgoglioso, che insieme al regista apuano Massimo Bondielli ha dato seguito al pluripremiato corto “Ovunque proteggi”, raccontando la strage ferroviaria di Viareggio e la successiva battaglia per la vita e per la giustizia di superstiti e famigliari. Ci sono i tanti nomi di coloro che hanno contribuito al crowdfunding per sostenere il progetto, e di chi – come il gruppo di Radio Rogna - mano a mano è diventato parte attiva della rete che accomuna "Il mondo che vorrei onlus" a comitati associazioni che hanno vissuto disastri simili.

Ma il filo che lega la città alla località versiliese corre soprattutto sui binari percorsi la notte del 29 giugno 2009 dal treno merci carico di gpl partito da Trecate nel novarese e diretto ad Aversa; transitato anche da Sarzana, da Luni e in tutta la Val di Magra, prima del cedimento al carrello, del deragliamento nella stazione toscana, dell'incendio e delle 32 vittime innocenti.



“Se succedono queste cose è perché in Italia c'è ancora molta indifferenza, nelle istituzioni e nelle persone”. Ha sottolineato al termine della proiezione Luca Piagentini, superstite e simbolo di forza e civiltà esemplai. “Quel treno – ha aggiunto intervistato da Simone Ricciardi e Walter Ubaldi del Lavoratorio Artistico - era passato anche da qui, e ancora oggi i convogli che portano quelle sostanze transitano nella stessa modalità e con identica pericolosità, non è stato fatto niente tranne che a Viareggio dove rallentano per pochi chilometri”.

Piagentini, che è protagonista del film con l'unico figlio sopravvissuto Leonardo e Daniela Rombi, ha poi proseguito: “Ce lo ripetiamo spesso ma siamo felici di aver incontrato sulla nostra strada persone come Massimo e Gino che ci hanno donato un po' del loro tempo e della loro arte. Ma anche il Vigilie del fuoco (Antonio Cerri, presente in sala) che quella notte con i colleghi rischiò la vita salendo sulla passerella per capire che sostanza ci fosse dentro le quattordici le cisterne per decidere poi come raffreddarle. Dal processo è emerso come l'esplosione di una sola di esse avrebbero raso al suolo tutto nel raggio di un chilometro. Crediamo nei Vigili nel fuoco, che quella notte hanno salvato tante vite e continuano a farlo ogni giorno, crediamo nella Polfer e in quelle forze dell'ordine che hanno investigato, così come crediamo in quei magistrati che stanno lavorando all'appello e che lavorano giorno e notte per arrivare preparati al processo. La sentenza – ha ricordato Piagentini – ha dimostrato che tutto si poteva evitare, ma le tragedie aumentano e con esse le vittime causate da chi gestisce pezzi dello Stato con arroganza e volontà esclusiva del profitto. C'è un filo rosso che unisce con le stesse modalità il Vajont al Ponte Morandi passando per Rigopiano, Pioltello, Andria e Corato e tanti altri luoghi. Nei prossimi giorni saremo a Roma per l'apertura dell'anno giudiziario, andremo a dire “buona giustizia a tutti” perché senza di essa questo Paese non può andare avanti e noi non possiamo avere pace per le nostre vittime”.



Aspetti che Martella e Bondielli hanno portato all'interno del lungometraggio nel quale si intrecciano battaglia legale e quotidianità. “Il percorso del film doveva inevitabilmente passare per il dolore – ha spiegato il regista – ma non volevo buttarlo addosso allo spettatore, ho preferito accompagnarlo tramite la lentezza filmica. È stato un lavoro difficile ma fatto con amore. Per fare cinema ho bisogno di vivere l'esperienza e poi metabolizzarla, accostarti a un dolore così forte di cambia la vita e ti fa riflettere sulla tua condizione nella società. Marco e gli altri famigliari ti mettono a nudo di fronte alla vita”.



“Il nostro obiettivo era chiaro: fare un film sulla strage di Viareggio – ha aggiunto Martella – ma condividendo il loro vissuto abbiamo capito che il vero obiettivo era un altro. Ce ne siamo resi conto parlando ad esempio con Riccardo Antonini, il ferroviere licenziato per essersi schierato dalla parte “sbagliata” per qualcuno ma giusta per la sua coscienza e per un Tribunale della Repubblica. Lui mi ha detto che “nella lotta il vero obiettivo non è averla vinta con il nemico ma è la solidarietà”. E' questa la cosa bella che abbiamo imparato, sono le relazioni umane che si generano in queste cose e Sarzana ha avuto un ruolo importante in questo viaggio”.



Città ringraziata anche da Piagentini il quale prima di ricevere l'applauso da tutta la platea in piedi ha concluso: “La prescrizione ha cancellato due reati e per noi questa non è giustizia, nei disastri colposi la verità serve a tutti perché se non si trovano i responsabili, a Viareggio come a San Giuliano di Puglia, non si può ripartire. Siamo stati privati di tutto e non combattiamo per noi ma per chi deve ancora nascere e per un mondo non indifferente”.