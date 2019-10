"Distretto turistico deve creare rete che è mancata fino a oggi"

Sarzana - Val di Magra - “Il territorio superi i campanili e punti con convinzione e unità d'intenti sul turismo”. Si è chiuso con questo auspicio il convegno promosso questa mattina a Luni dal Partito Democratico per parlare del distretto turistico della Val di Magra e della Val di Vara che giovedì a Sarzana si è riunito per la prima volta dopo la sua istituzione a fine 2017.



Un'occasione, quella odierna, voluta dal Pd per mettere allo stesso tavolo amministratori (assenti in blocco però quelli della Val di Vara) e associazioni di categoria, rappresentate da Confesercenti e Cna. “La nascita del distretto è stata molto importante – ha affermato il consigliere regionale Juri Michelucci in apertura – e vogliamo sostenere i sindaci nella loro attività di valorizzazione di questo progetto che è una grande opportunità per tutto il territorio. Finalmente dopo un anno di attesa si sta muovendo anche l'ente capofila Sarzana e auspichiamo che la comunità capisca il valore di questo distretto”.



“Spero che questa entità costringa tutti per legge a fare quello che non si è fatto prima per virtù, anche quando c'era comunanza politica – ha proseguito il sindaco di Luni Silvestri - aspettavamo da mesi che Sarzana partisse con questo primo incontro, ma anche prima le tante occasioni non erano mai state colte. Se non riusciamo ad entrare in ottica sovacromunale il turismo rischia di rimanere sempre una grande incompiuta della Val di Magra. Per quanto mi riguarda c'è grande entusiasmo verso questo strumento che mi auguro possa creare quella rete che è mancata finora. Noi sulla passerella Portus Lunae abbiamo giocato una grande partita, è la porta della nostra vallata e credo che ci sia stato scarso senso istituzionale da parte degli esponenti del centrodestra assenti all'inaugurazione con l'intento di gufare anziché collaborare per risolvere delle problematiche”.



Ha invece contribuito con dei numeri il primo cittadino di Castelnuovo Magra Daniele Montebello: “Un po' per un trend nazionale in crescita e molto per le cose che sono state fatte, noi dal 2013 ad oggi siamo passati da tremila a settemila arrivi e addirittura raddoppiato le notti trascorse nelle nostre strutture dai turisti, cresciute da tredicimila a ventiseimila. Questo – ha proseguito – significa che l'obiettivo non deve essere solo quello di attrarre persone ma anche di tenerle qui garantendo un'offerta integrata sfruttando anche la vicinanza della Versilia, delle Cinque Terre e della Lunigiana dove c'è un distretto nato insieme al nostro ma che è partito subito bene. Purtroppo Sarzana è stata un anno e mezzo in letargo ma finalmente la prima riunione è stata convocata e possiamo iniziare a lavorare visto che siamo l'unico in Liguria e possiamo puntare a finanziamenti e sgravi fiscali per le imprese del territorio. Evitiamo che il distretto diventi un carrozzone come molti in passato e valorizziamo le risorse che già ci sono come Val di Magra Formazioene”.



“Qualche anno fa si è pensato che potessero esserci organismi di destra e di sinistra – ha osservato il direttore di Cna La Spezia Massimo Matellini – ma questo ci ha fatto solo perdere tempo, politica e cittadini devono maturare la consapevolezza del valore del territorio. Lo scenario si ampliato molto e come associazioni cerchiamo di contribuire a questo percorso in modo importante, soprattutto in una zona di confine come la nostra, è fondamentale dare attenzione e continuità ai dettagli e avere strumenti che funzionino. Per quanto riguarda il fenomeno delle crociere deve essere organizzato da tutte le comunità per evitare un mercantilismo al ribasso che non giova ai territori. Lo dico perché se un assessore appena eletto va su Internet a cerare un buyer pensando di risolvere il problema da solo rischia di isolarsi dal contesto. Non si può risolvere tutto in un giorno, e spero che l'accelerazione data solo ora dal sindaco di Sarzana possa essere intesa anche come un superamento di vecchie posizioni”.

Per Confesercenti Val di Magra Maurizio Grassi ha evidenziato: “Viviamo in un territorio unico ma che fino ad oggi non è stato sfruttato nel modo giusto. Serve una governance precisa che promuova e pubblicizzi a livello internazionale questa zona. Queste cose andavano fatte vent'anni fa ma è comunque importante partire, siamo a disposizione e lo saremo anche alla prossima riunione del 26 ottobre”.



Fra chi ha seguito fin dall'inizio il persone del distretto c'è anche Paola Sisti, sindaco di Santo Stefano Magra che ha dichiarato: “Abbiamo fatto uno sforzo importante anche grazie a Michelucci e Berrino in Regione quando ci siamo adoperati per far nascere il distretto mentre a Spezia stava partendo il Dmo dal quale era stata esclusa la Val di Magra, che per storia e importanza strategica deve essere centrale. In questo anno ho lavorato molto con Sarzana e l'assessore Italiani che a lungo mi ha detto di “non vedere una prospettiva” in questo progetto ma è fondamentale che si inizi a fare rete perché nessuno sottrae niente agli altri. Voglio credere nell'impegno di Sarzana ma ora serve una governance e mi sono presa l'impegno per firmare quanto prima una bozza di protocollo per partire”.



Da parte sua il Comune di Arcola con l'assessore Camilla Monfroni ha ribadito il proprio sostegno al distretto “che rappresenta per noi e per tutto il territorio un'occasione incredibile nella quale crediamo fermamente. È il momento di partire tutti insieme - ha detto - e stabilire la struttura organizzativa”. “Inizialmente la visione era quella di riunire la provincia della Spezia e gran parte della Lunigiana – ha rivelato l'ex senatore Massimo Caleo, fra i principali fautori del distretto – poi purtroppo hanno prevalso i campanili e le divisioni e abbiamo perso una grande occasione. Ci sono però gli spazi per ripartire ma la presenza delle amministrazioni deve proseguire fino a un certo punto perché devono essere protagoniste le attività. Dobbiamo abbandonare le fortificazioni comunali per le questioni che riguardano il turismo perché se alle Cinque Terre si creano problemi di ordine pubblico per il sovraffollamento noi dobbiamo essere pronti ad offrire le nostre bellezze. Senza una visione complessiva non si fa nulla”.



Infine Juri Michelucci: “La sinergia fra pubblico e privato è importantissima e diventa fondamentale coinvolgere operatori e associazioni, deve farlo anche la Regione che abbiamo visto occuparsi di tappeti rossi e convegni in salsa sovranista. È stato bello leggere le dichiarazioni del sindaco Ponzanelli – ha concluso – mi auguro che siano state superate le divergenze politiche che per un anno hanno tenuto fermo il distretto”.