“Distanti ma vicini”, uno sportello per non sentirsi soli

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Santo Stefano c’è e continua ad esserci, distante ma vicino alla sua comunità. Per l'emergenza in corso l’amministrazione guidata da Paola Sisti ha infatti intrapreso nuove iniziative, ritenendo di dover integrare i provvedimenti adottati nei giorni scorsi con misure straordinarie di natura organizzativa, socioeconomica e finanziaria, al fine di agevolare i cittadini in questo particolare momento di difficoltà. Nello specifico, in materia organizzativa le azioni intraprese dal Comune di Santo Stefano riguardano l’adozione dello smart working per i dipendenti comunali (già disposto dal 10 marzo), l’organizzazione delle sedute di giunta comunale e consiglio in videoconferenza, l’attivazione di riunioni operative con interlocutori esterni e il potenziamento delle attività di controllo da parte del Corpo di Polizia Comunale, in collaborazione con le altre forze di polizia. inerenti l’emergenza da Covid-19, anche attraverso differente organizzazione dell’orario di lavoro.



In materia tributaria invece, le azioni intraprese riguardano la posticipazione dei pagamenti delle seguenti tasse: TA.RI (agosto 2020), I.M.U./TA.RI./TA.S.I (maggio 2020), Luci Votive Cimiteriali (ottobre 2020). I provvedimenti socioeconomici adottati dal Comune interessano invece la sospensione dei pagamenti del servizio socio-educativo, e cioè la sospensione del pagamento del trasporto scolastico, della refezione scolastica e le rette del Nido.

Per la gestione quotidiana dell’emergenza, il Comune ha inoltre attivato i seguenti servizi integrativi a sostegno alla popolazione: un’Unità comunale di supporto (attiva dal 12 marzo); la Linea telefonica Emergenza Covid-19 (335 5857488 - sempre attiva dal 12 marzo) a disposizione per qualsiasi problematica legata all’emergenza sanitaria in essere; il mantenimento delle attività di supporto anche domiciliare ai soggetti in situazioni di necessità; attività educative di sostegno con modalità telematiche; il potenziamento del progetto “spreco zero” in ragione di maggiori difficoltà legate all’epidemia in corso; il monitoraggio di eventuali situazioni di disagio economico derivanti da condizioni lavorative di criticità e valutazione di eventuali contributi da erogare in linea con quanto sempre operato; il supporto istruttoria domande telematiche per le agevolazioni previste da decreti ministeriali. E infine l’Attivazione dello sportello “Distanti ma vicini”, in collaborazione con la Protezione Civile per garantire l’approvvigionamento di beni di prima necessità a famiglie colpite da Covid-19 o in quarantena o a persone con difficoltà di movimento.



Palazzo civico in questi giorni ha inoltre costituito un gruppo di volontari in appoggio alla squadra comunale di Protezione Civile per la consegna della spesa a domicilio. Il numero dedicato a questo tipo di necessità è 3316793162. Il servizio di spesa a domicilio, sostenuto da una rete tutt’ora aperta di volontari, è rivolto alle persone / famiglie in quarantena, a coloro che si trovano in difficoltà o sono impossibilitate a uscire per età e/o patologie e alle persone segnalate o seguite dai servizi sociali. Tutte le informazioni aggiornate si possono trovare sul sito del Comune e sulla pagina Facebook istituzionale, mentre sulla nuova pagina Facebook “Santo Stefano c’è” sono raccolte attività ludico ricreative atte ad alleggerire la permanenza della comunità santostefanese nelle proprie abitazioni.