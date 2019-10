"Disinteresse dei consiglieri comunali, ritiriamo petizione su Piazza Martiri"

Sarzana - Val di Magra - Alla vigilia del consiglio comunale che avrebbe dovuto discutere la petizione presentata l'11 dicembre 2018 sui lavori di Piazza Martiri, il comitato Sarzana, che botta! ha deciso di ritirarla “dopo aver assistito alla riunione della commissione territorio di sabato scorso, dopo aver constato che in dieci mesi non è maturato alcun interesse da parte dei consiglieri ad approfondire le argomentazioni che avevamo proposto”.



I proponenti scrivendo al sindaco e all'intera assemblea cittadina annunciano anche di volerla inoltrare alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti “confidando in una maggiore attenzione”. “Ovviamente – sottolinea il comitato - non è in nostro potere ritirare la petizione sottoscritta dai 582 cittadini, che propone per titoli le stesse tematiche, essendo impossibilitati a consultarli tutti. Dato l’interesse bastano e avanzano”.



In merito a quanto avvenuto durante la commissione (QUI) prosegue: “Una serie di circostanze sono state particolarmente illuminanti: i marzo scorso nella riunione del Consiglio comunale la maggioranza aveva fatto propria la mozione del gruppo Sarzana Popolare, che riprendeva gli argomenti della nostra petizione (QUI). In quella sede, invece di approfondire le argomentazioni, anche alla luce del parere dell’amministrativista Piera Sommovigo, acquisito dal capogruppo della Lega Iacopi, consegnato al sindaco, ma reso pubblico dalla consigliera 5 Stelle Federica Giorgi, si rinviò. Il sindaco Cristina Ponzanelli s’impegnò ad acquisire altri pareri e a renderli noti secondo il principio della “massima trasparenza” (qui). Siamo dovuti ricorrere per l’ennesima volta al Difensore civico per vedere rispettato lo Statuto che impone il termine di 60 giorni per la valutazione delle petizioni. Ne sono trascorsi 315. In questo lungo lasso di tempo né i gruppi d’opposizione, né Sarzana Popolare hanno pensato di sollecitare la pubblicazione dei pareri e la discussione. Sabato in Commissione territorio con grande sconcerto abbiamo potuto constatare che gli unici pareri, tra l’altro orali, a disposizione dei consiglieri sono quelli della geometra Garbini, responsabile del procedimento del rilascio della concessione edilizia, e dell’avvocato civico Cozzani”.



?”I consiglieri della Commissione – prosegue la presidente Roberta Mosti a nome del comitato - sono rimasti sostanzialmente silenti anche a fronte delle motivazioni più inverosimili della difesa d’ufficio svolta dai due funzionari dell’operato dell’ex dirigente Stefano Mugnaini e della giunta Cavarra. I Consiglieri presenti hanno sostenuto la loro incompetenza in materie tanto specifiche. Anche noi del Comitato non siamo giudici del Tar, ma ci siamo sforzati di studiarle nell’interesse dei cittadini. L’amministrazione poteva chiedere un parere autorevole, se non bastava quello reso dall’avvocato Sommovigo alla Lega. Ma c’è un ultimo punto della petizione che ci ha convinto a ritirarla per la scarsa motivazione del Consiglio comunale a difendere l’interesse del Comune e dei cittadini. Ci riferiamo alla nostra proposta di attivare i parcheggi pubblici, corrispettivo di oneri di urbanizzazione, nei sotterranei dell’ex Biava. Da una decina d’anni “privatizzati” con danno erariale. Occorre essere alti magistrati per chiedere che fine abbiano fatto, perché non vengano messi a disposizione della collettività in una zona scarsa di parcheggi? Riteniamo che sia il caso di inoltrare le nostre istanze alla Procura e alla Corte dei Conti. Agli atti del Consiglio restano i titoli della petizione popolare sottoscritta da 582 cittadini e la mozione di Sarzana Popolare, posto che il gruppo non abbia deciso da tempo di ritirarla. Seguiremo gli sviluppi, sperando di ricrederci”.