"Digestore più alto del Botta, svetterà su container retroporto"

Sarzana - Val di Magra - Più del dolore potè il digiuno per Ugolino, forse più le immagini conteranno delle argomentazioni per gli attivisti 'No biodigestore', che tornano a dire la loro sguainando una serie di rendering redatti dar conto delle future dimensioni dell'impianto in programma a Saliceti, evidentemente ritenute da associazioni e comitati uno dei punti per cui occorre stoppare il progetto di Recos. “Peracchini parla del biodigestore di Saliceti come di un cilindro – attaccano Sarzana, che botta!, No Biodigestore Saliceti, Acqua Bene Comune, Cittadinanzattiva, Italia Nostra e Legambiente -. Sono parallelepipedi di 155.000 metri cubi di volume complessivo, che occupano una superficie pari a sei campi da calcio. Il più alto supera di oltre dieci metri le pile di container di Santo Stefano, la Cattedrale di Spezia, i palazzi Botta a Sarzana, con otto ciminiere alte trenta metri per disperdere odori e inquinanti”. Di qui le elaborazioni grafiche, in linea con quelle con cui certi libri per l'infanzia chiariscono la disparità di dimensioni tra esseri umani e dinosauri.



“Per ammissione della stessa Università di Modena, consulente di Iren – continuano associazioni e comitati passando su un altro versante -, il rischio di sversamento d’inquinanti nella falda del Magra non è escluso. Pensano a una barriera idraulica per fermare l’inquinamento. E se la barriera non funzionasse? Si chiuderanno i pozzi di Fornola e si riforniranno gli spezzini con le autobotti”. E ancora: “La Spezia col suo oltre 70 per cento è la provincia ligure più virtuosa nella raccolta differenziata. E ha già in funzione da tredici anni un impianto Tmb (sempre a Saliceti, ndr) per trattare fino a 105mila tonnellate l’anno di indifferenziata. Ne produciamo 30mila. Il resto viene da Genova. In cambio mandiamo alla discarica di Scarpino 13mila tonnellate di scarti inerti. Scambio assai iniquo. Il 'premio' della Regione per la provincia più virtuosa è di costruire a Saliceti un biodigestore da 90mila tonnellate di rifiuto organico. Noi ne produciamo circa 30mila. Il resto verrà da Genova”. Gli attivisti affermano che “se Peracchinii e il suo predecessore Cozzani, in qualità di presidenti della Provincia, si fossero attivati per far rispettare il contratto, il ciclo dei rifiuti alla Spezia sarebbe già chiuso da un anno con una tariffa di smaltimento di 89 euro a tonnellata di organico invece dei 110 euro che paghiamo oggi per portare la Forsu a impianti (non discariche) fuori provincia. Paghiamo cioè quanto dovremmo pagare domani per portarli a Saliceti. Nessun guadagno per i contribuenti. Peracchini è gravemente inadempiente. Ma il sindaco-presidente non solo ignora i contratti e i piani che la Provincia deve far rispettare e le quantità di rifiuti che verranno da Genova, ma ignora il progetto, le dimensioni dell’impianto, gli impatti sull’aria e sulla falda acquifera. E ha tolto la voce al consiglio provinciale, alla sua stessa maggioranza, che voleva ridiscutere il progetto Saliceti. I consiglieri provinciali se ne stanno muti. Cosa aspettano a dimettere Peracchini e a riprendere in mano il ruolo che per legge la Provincia deve avere in materia di rifiuti?”.



“Osservando i rendering del biodigestore di Saliceti – il commento a ruota del consigliere provinciale Andrea Licari, centrosinistra -, emerge purtroppo chiaramente quello con cui che avranno a che fare i cittadini della provincia, ovvero un mostro composto di torri e camini della bellezza di trenta metri capaci di spargere cattivi odori per un raggio di svariati chilometri. E considerata l'entità dell'investimento, non è escluso che possano arrivare rifiuti persino da fuori Regione. La cosa più grave, poi, è che sotto questo mostro scorre la falda acquifera in grado di servire 150mila cittadini della provincia: se consideriamo quindi possibili sversamenti, tra cui l'ammoniaca, questa falda è a fortissimo rischio inquinamento. Tutto questo per un investimento pari a 50 milioni di euro che verrà spalmato sulle bollette”. L'invito a Peracchini: “Incominci a fare il presidente portando la discussione sul digestore in consiglio provinciale e non scappi dalle proprie responsabilità come purtroppo già successo”. Nei mesi scorsi, sia Licari sia La Spezia popolare avevano presentato mozioni a tema biodigestore che - era andata così - non hanno trovato spazio nel parlamentino di Via Veneto.