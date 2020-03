"Difficile spiegare ai nostri figli che non possono tornare all'asilo ma le maestre ci sono vicine"

Sarzana - Val di Magra - Sono settimane che stiamo vivendo una situazione drammatica e, da genitore spiegare ai miei figli che non possono tornare all’asilo, giocare con gli amici, stare con le maestre e svolgere le normali attività come sempre, non è semplice. In ogni scuola di ogni ordine e grado sono state attivate modalità di didattica a distanza. Anche la Scuola dell’Infanzia N.S. delle Grazie, l’Asilo Madonnetta, che frequentano i miei figli, una piccola, ma bella realtà locale del Comune di S. Stefano di Magra, si è coscienziosamente adeguata a questo.

Le maestre inviano giornalmente il materiale per poter svolgere i compiti, seppur facoltativi, insieme ai genitori o a chi si occupa dei piccoli in questo periodo di sospensione delle attività. WhatsApp e la didattica condivisa su una piattaforma online, adatta ai bambini della sezione primavera e a quelli della scuola dell’infanzia, sono diventate le nostre aule, in quello spirito di famiglia che respiriamo ogni giorno a scuola e che cerca di modellare, secondo le esigenze di ciascuna famiglia, delle risposte ai nostri bisogni. Ci fanno sentire sempre la loro presenza, anche attraverso audio/video messaggi rivolti ai bambini e ci tengono nel cuore, insieme alle suore e al nostro parroco attraverso la preghiera, parte integrante e non piccola della nostra vita.

Una preghiera viva e forte che ci sta tenendo tutti uniti per combattere nel migliore dei modi questa situazione un po’ surreale che si è creata. Una preghiera che ha una voce potente ed è quella che ritroviamo nel sorriso e nella felicità dei più

piccoli e nella speranza che si possa tornare presto ad una vita normale.



Elisa Cantoni

(genitore Scuola dell'Infanzia N.S.delle Grazie)