"Degrado e pericoli nel Canale della Casina a Marinella"

Sarzana - Val di Magra - “Non è certo un bel biglietto da visita per Marinella e per tutta Sarzana quello mostrato dalle foto. A pochi giorni dal via della stagione turistica, la foce del canale della casina che attraversando la Tenuta sfocia in mare tra gli stabilimenti balneari e i turisti è a dir poco vergognosa”. Così Nicola Iacopetti, autore del libro “L'antro delle Apuane”, che denuncia: “Da tempo ormai le ringhiere di sicurezza, completamente arrugginite e quindi possibile veicolo di infezioni per chi dovesse involontariamente appoggiarvisi e tagliarsi, da un lato sono completamente cadute nel fosso. Dall'altro lato, come si può vedere, sono tenute assieme da tronchi di legno. Oltre all'abbandono vi è una situazione di estremo pericolo per i bagnanti. Pensiamo ai bambini che tra neppure un mese inizieranno ad affollare le spiagge. Giocando potrebbero inciampare, farsi del male contro le ringhiere e non solo. Le ringhiere potrebbero cedere, causando una rovinosa caduta tra la struttura di cemento armato da cui sfocia il canale e le rocce sottostanti. Chiedo pertanto, a nome di tutta Marinella e dei turisti, alla Sindaca Ponzanelli e agli assessori Campi (Lavori pubblici, urbanistica, decoro) e Italiani (servizi al turismo) di effettuare un sopralluogo e valutare l'entità del pericolo per eventualmente procedere ad una urgente messa in sicurezza del canale sostituendo le fatiscenti, arrugginite e pericolanti ringhiere in ferro con una struttura che possa in qualche modo dare almeno un senso di sicurezza e di decoro".