"Dal 2016 segnalo le discariche lungo il Magra ma è stato fatto poco o nulla"

Sarzana - Val di Magra - "Ho letto il vostro articolo sulle discariche (qui) e sono contento e sorpreso che finalmente qualcuno si occupi di questo scempio". E' quanto ci scrive un lettore il quale, allegando la mail in questione, spiega: "Nell’estate del 2016 avevo scritto alla Polizia Municipale di Arcola e Vezzano e al Parco di Montemarcello Magra, pubblicando anche un messaggio a questi ultimi sulla loro pagina Facebook. Poco o nulla è stato fatto. Forse un po' di pulizia ma nulla per impedire che questi comportamenti vengano puniti. Mi sono sempre chiesto come si fa a girarsi dall’altra parte, quando alcuni cittadini “stuprano” lo stesso ambiente dove altri vivono e questi ultimi sopportano e si girano dall’altra parte?. Purtroppo la gente non capisce le buone maniere perché in troppi non hanno senso civico, compreso chi dovrebbe controllare che spesso alza le spalle e si gira dall’altra parte".