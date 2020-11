"Da inizio emergenza oltre seicento missioni per la nostra Protezione Civile"

Sarzana - Val di Magra - "Da inizio emergenza il nostro gruppo di Protezione Civile ha svolto oltre 600 missioni per i sarzanesi e continuerà per tutta la sua durata. Se avete bisogno chiamateci e restate a casa: è il modo migliore per proteggere voi stessi e tutta la nostra comunità". Così il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli che in un post sulla sua pagina Facebook ha aggiunto: "In base al nuovo Dpcm e alla classificazione del Ministro della Salute siamo stati inseriti in zona gialla, quindi a criticità moderata. Facciamo però ancora più attenzione - ha aggiunto - e non abbassiamo la guardia neppure per un istante: rispettiamo scrupolosamente le norme di prevenzione per invertire la curva pandemica, frenare il contagio e riconquistarci il prima possibile quelle libertà a cui stiamo rinunciando per tutelare la salute di tutti".