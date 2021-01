"Costretti a riconsegnare il Barontini, il Comune si è comportato come un'azienda"

Sarzana - Val di Magra - "Questa mattina ho ufficialmente riconsegnato all'Amministrazione Comunale le chiavi del “Centro Sociale Anelito Barontini”. L’ho fatto ‘con la morte nel cuore’, giammai immaginando che sarebbe toccato proprio a me, in quanto Presidente dell’Associazione “Comitato per la Terza Età “, adempiere ad una chiara e voluta formalità che ha interrotto (in cuor mio spero solo temporaneamente) quel legame che a tutti noi sarzanesi sembrava indissolubile tra la struttura del ‘Barontini’ e la sua Associazione, nati e cresciuti insieme che ad oggi avrebbero raggiunto i 28 anni di impegno sociale e volontario". E' quanto scrive Marco Gilardi, chiudendo il cerchio sull'affidamento della struttura sarzanese che nelle scorse settimane aveva infiammato il dibattito pubblico cittadino.



"Siamo stati costretti - sottolinea - a riconsegnare ‘il Barontini’ perché con la nostra attività non eravamo in grado di assumere gli enormi impegni economici pretesi dalla giunta Ponzanelli, da un'amministrazione che non ha avuto alcuna considerazione dei tempi in cui viviamo (soprattutto per noi anziani), della nostra storia e dell'immenso valore culturale, solidale e ricreativo che il Centro rappresentava per noi anziani e per la Città tutta. Abbiamo sempre ragionato su come rendere migliori le giornate di noi anziani, attraverso la cultura in forma gratuita e la semplice socializzazione, MAI in termini economici e di guadagno.

Il Comune questo non l'ha capito e si è comportato come un’azienda qualunque, concepita per generare esclusivamente profitto, senza perseguire quel che a mio parere dovrebbe essere l'obiettivo principale: arricchire la propria comunità di valori e ideali condivisi, preservando la storia della Città e le bellezze che fino ad oggi l'hanno resa grande".

Gilardi afferma inoltre: "In questo momento davvero triste arrivo alle conclusioni ringraziando tutte le persone e le associazioni culturali che hanno collaborato con il Centro Sociale Barontini, addolcendo ed arricchendo le giornate di noi anziani. Ringrazio la Città che in tutte le sue espressioni si è stretta intorno all’Associazione facendole sentire il proprio affetto. Infine, in modo particolare, ringrazio Beatrice Casini (già assessore al volontariato e associazionismo), ed alcuni esponenti del PD che, oltre ad assistere l’Associazione a risolvere le numerose questioni da affrontare in questa amara occasione, si stanno adoperando affinché l’Associazione continui a vivere, proponendo le attività che l’hanno sempre caratterizzata.

Ed è proprio con questa concreta prospettiva che voglio salutare tutti gli iscritti ed i Sarzanesi, dicendo loro arrivederci a presto".