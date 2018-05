"Costa raccoglie firme per chiudere il Parco perché non ha consenso"

Legambiente attacca il consigliere regionale che ha annunciato l'iniziativa per portare alla chiusura dell'ente di Montemarcello - Magra - Vara.

Sarzana - Val di Magra - "Evidentemente la proposta di abrogazione del consigliere Andrea Costa non ha raccolto grandi consensi nemmeno nella sua maggioranza e per questo si trova costretto a una manovra di tipo inusuale, per un consigliere regionale, come la raccolta firme".

Lo afferma in maniera sarcastica il direttivo regionale di Legambiente, che si è riunito ieri a Genova in merito all’iniziativa annunciata da Costa di promuovere una raccolta di firme per l’abolizione del Parco di Montemarcello - Magra - Vara.



"Al contrario di quanto da lui sostenuto bisogna invece rilanciare il Parco - proseguono dall'associazione ambientalista -, strumento di tutela fondamentale per un ecosistema pregiato e delicato, oltre che elemento attrattive di finanziamenti europei imprescindibili fattori di sviluppo eco sostenibile. Inoltre il Parco è l’unica via d’uscita coerente alla questione Marinella inserendo il territorio della tenuta nel perimetro del Parco stesso. Rilanciamo anche la necessità di ampliare il Parco ai Comuni che hanno chiesto di entrare: Castelnuovo Magra, Luni, Pignone e Riccò del Golfo".