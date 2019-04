"Contratto di fiume soluzione per discariche e detriti nel Magra"

Riunione della Comunità del Parco con all'ordine del giorno i campionamenti. Tedeschi: "Serve visione d'insieme", De Ranieri: "Soggetti siano operatori e non spettatori".

Sarzana - Val di Magra - Rifiuti solidi urbani non classificati e rifiuti speciali non pericolosi. Questa la classificazione data dei campionamenti eseguiti nelle scorse settimane (da Sige e commissionati dalla Regione) su quattro delle 40 discariche abusive censite lungo il Magra e che comprendono anche le quattro che si trovano al di fuori dell'area Parco. Un quadro delineato questo pomeriggio dal direttore del Parco Montemarcello Magra Vara Antonio Perfetti nel corso della riunione della Comunità nella quale si è parlato proprio dei risultati della analisi dei suoli inquinanti e dei possibili sviluppi, anche alla luce della recente approvazione da parte della Regione della legge sui parchi e della proposta di “contratto di fiume” più volte avanzata dal presidente Tedeschi.

“I due temi sono legati – ha ricordato – perché c'è la necessità di una visione di insieme del problema e di riqualificazione complessiva di tutta la risorsa fiume. Abbiamo diverse criticità oltre alle discariche: più di tremila barche, darsene, depuratori obsoleti e aziende incompatibili, fattori che mettono a rischio la salubrità dell'acqua e che non possono essere lasciati solo ai comuni. Il contratto di fiume – ha aggiunto Tedeschi – potrebbe aiutare a gestire queste situazioni perché senza una valutazione d'insieme non si fanno passi avanti”.



I risultati dei campionamenti citati da Perfetti fanno riferimento alle discariche di Boettola (Sarzana), San Genesio (Arcola), Camisano (Lerici) e Battifollo (tratto di Arcola) e si inseriscono in un quadro più ampio che parte dalla mappatura del 2014 con i siti interessati anche nei comuni di Ameglia, Beverino, Bolano, Borghetto, Brugnato, Carrodano, Follo, Santo Stefano, Sesta Godano e Vezzano Ligure. “In quelle analizzate la situazione è estesa – ha sottolineato Perfetti – e proprio in questi giorni la Regione sta provvedendo a contattare i singoli comuni interessati per vedere come proseguire e come estendere i controlli ad altre aree. Questi infatti non sono i più pericolosi. Il contratto di fiume? Potrebbe essere una soluzione – ha sottolineato – perché l'esempio francese dimostra come consenta di reperire fondi consistenti”.



“Il problema è rilevante e riguarda anche gli altri rifiuti basta pensare che la plastica dal Magra arriva alle Cinque Terre”. Ha proseguito così il consigliere del Parco Bernardini il quale ha proposto anche alcune soluzioni tecniche già sperimentate sul Po e in altri corsi d'acqua con l'installazione di strutture che possono fermare legname e plastica. “Qualche progetto analogo per 'catturare' il materiale era già stato fatto dalla Regione – ha osservato il sindaco di Ameglia De Ranieri – ma il problema sono gli eventi estremi con i quali abbiamo a che fare e che impediscono il posizionamento di briglie o selettori. Purtroppo fra gli enti che hanno a che fare col Magra vedo tanto scaricabarile, ognuno ha le sue competenze ma se ne ricorda solo quando fa comodo. A monte dell'area sequestrata dalla Finanza a febbraio ci sono più barche in mezzo alle canne che vegetazione, stanno nascendo dei rimessaggi strutturati e dal Parco attendo ancora indicazioni precise sul da farsi. Va bene il contratto di fiume – ha concluso – ma a patto che i soggetti non siano spettatori ma operatori perché non serve un'altra struttura burocratica”.