"Continue discariche abusive ad Ameglia"

Sarzana - Val di Magra - Riceviamo da Silvia Mannoni e pubblichiamo: "Giorni fa (giovedì 28 gennaio) si è tenuto un importante incontro tra il Parco di Montemarcello-Magra-Vara e gli amministratori dei Comuni limitrofi per creare una sinergia tesa a combattere l’abbandono dei rifiuti nell’area fluviale. Lerici, Sarzana, Arcola, Vezzano, Bolano e Santo Stefano hanno quindi partecipato all’iniziativa del Parco per cercare di contrastare le continue discariche a cielo aperto perpetrate da taluni incivili.



Come obiettivi si sono prefissati il potenziamento con forme di controlli attive e confronti anche con le scuole per insegnare ai ragazzi a rispettare l'ambiente, coadiuvate anche con giornate di volontariato. Il Parco inoltre si è impegnato su un intervento economico per il potenziamento del controllo delle aree in collaborazione con le Forze dell’ordine. Un’iniziativa certo necessaria e di tutto rispetto per un territorio che va salvaguardato e valorizzato in toto. Un’iniziativa però in cui duole notare l’assenza del Comune che forse più di tutti può vantare e dire la sua su tale importante tematica: il Comune di Ameglia. A questo incontro infatti non ha partecipato nessuno della Giunta amegliese, e questo nonostante il Sindaco De Ranieri sia appena stato nominato Consigliere del Parco stesso. Un errore apparentemente gravissimo.



Sulla problematica io stessa avevo segnalato quest’estate all’Assessore competente una mini discarica in crescere, il quale dopo poco più di un mese si è “degnato” di far ripulire la zona in questione. Il problema è reale e bisogna registrare che nella nostra zona l’abbandono di rifiuti sta oltremodo aumentando, esempio pratico è la discarica che si trova appena fuori dall'abitato del paese di Ameglia andando verso Montemarcello, dopo il ponte Baghin sotto cui scorre il canale di Nosiccia. Questa situazione era stata segnalata tempo fa da un utente su un gruppo social amegliese, lo stesso utente che ultimamente ha segnalato il peggioramento della situazione in essere. Ci si chiede il perché dell’assenza del nostro Comune all’incontro e perché lo stesso non si attivi immediato sulle segnalazioni, sarebbe d'uopo anche e soprattutto visto il doppio incarico da Sindaco e da Consigliere del Parco".