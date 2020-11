"Continua la decadenza di Bocca di Magra"

Sarzana - Val di Magra - Riceviamo da Silvia Mannoni e pubblichiamo: "Nel primo tratto della passeggiata lungofiume della "ridente" frazione di Ameglia, quella che parte dalla discesa dell'ex ristorante "Rio" fino ad arrivare al dosso zona Pantale', permangono ancora da tempo piccoli ma "caratteristici" cantieri lavori, e non da ultimo un piccolo tratto della passeggiata stessa completamente divelta. Parliamo di quel percorso ancora privo di argini di contenimento, e in pratica terra di nessuno, con forti incognite sulla sua definitiva messa in sicurezza. La stessa porzione del resto in cui la pavimentazione si sta sgretolando piano piano sotto gli occhi di tutti. Giusto far notare che non è stato fatto nessun intervento in merito se non quello di transennare, grazie al Comune (bontà loro), le aree in questione per segnalarne il pericolo imminente. Pericolo però che permane stabile.

Mi chiedo se gli abitanti di questa amena frazione meritino tutto questo, in aggiunta inoltre alla pessima tempestica del rifacimento dei nuovi giardini (gli stessi che in pratica hanno deficitato la stagione estiva appena terminata) e alla fallimentare gestione del porticciolo turistico. Direi con un pelo di sarcasmo che il tutto è un ottimo biglietto da visita per chi desidera visitare il nostro territorio. Chapeau. A volte mi chiedo da chi siamo in realtà governati, se da politici o solo da aspiranti tali, perché il dubbio d'essere in mano a nessuno sorge purtroppo spontaneo".