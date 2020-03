"Consulenza gratuita per i negozianti che restano aperti"

Sarzana - Val di Magra - “Visto che le ultime disposizioni del Governo garantiscono l'apertura di quasi tutti i negozi di generi alimentari penso sia importante ed utile attivare una consulenza telefonica completamente gratuita verso tutti gli operatori del settore alimentare che hanno dubbi, curiosità e domande in merito alle misure da adottare in questo periodo”. Così Mirco Santi, esperto di igiene degli alimenti HACCP e sicurezza dei luoghi di lavoro. “Questa consulenza – spiega – si avvarrà di chiamate, videochiamate, foto, video e altri mezzi possibili per far interagire l'esperto e gli operatori del settore alimentare. Mi soffermerò su tutte quelle attività come frutta e verdura, panifici e alimentari che sono e saranno aperti e che dovranno garantire delle misure tali a preservare la salute di tutti”.

Mirco Santi si può contattare al 3803945183 oppure via mail Info@studiodimensionesicurezza.it