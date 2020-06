"Consigliamo all'amministrazione sarzanese di voltar pagina velocemente nell'interesse di tutti"

Sarzana - Val di Magra - “Davvero una vicenda da dimenticare e su cui consigliamo l’amministrazione comunale di Sarzana di voltar pagina velocemente, se davvero c’è la volontà di perseguire l'interesse della collettività e non quello di pochi”. Cna, Confesercenti, Confcommercio e Confartigianato unite nella sigla di Rete Imprese Italia, a fronte di quanto emerso dalle cronache, esprimono forte perplessità per la scelta dell'amministrazione di confermare la bontà di un bando che "secondo noi presentava dei punti, eufemisticamente parlando, abbastanza singolari".



Le categorie si riferiscono all’”avviso pubblico per l'affidamento del servizio di pulizia, salvataggio e contingentamento delle spiagge libere comunali” per la stagione estiva 2020 che ha bruciato sui tempi persino la deliberazione della Regione Liguria in cui si assumono le Linee Guida Anci sulle spiagge libere, "come se non fosse stato possibile spendere una giornata in più per verificare la disponibilità dei soggetti richiamati proprio in quel documento". Ancora le associazioni: "E mentre da una parte l'oggetto del bando è chiarissimo, illogico appare laddove individua e inserisce tra i soggetti legittimati e interessati i “proprietari privati delle aree retrostanti le spiagge”, come se il solo fatto di essere proprietari fondiari, seppur confinanti, qualificasse e garantisse lo svolgimento di attività di questo tipo.

E così mentre in pressoché tutti i Comuni, consapevoli che le spiagge libere quest'anno non potranno che essere un costo per la comunità, dopo aver fatto un incontro con i titolari degli stabilimenti balneari e/o le associazioni, si è optato per la gestione diretta, a Sarzana si è scelta la strada di un bando pubblico a cui, gli stabilimenti balneari già presenti hanno dovuto obtorto collo partecipare sulle aree immediatamente adiacenti per presidiarle e sorvegliarle, seppure con aggravio di costi".



Cna, Confesercenti, Confcommercio e Confartigianato aggiungono: "Certo la partecipazione sarebbe stata ben più ampia sulla fascia ricompresa tra il Tramontana ed il Roma se solo si fosse potuto immaginare che una volta firmata la convenzione, che nulla prevede se non servizi gratuiti dal bagnino ai servizi igienici - escludendo persino l'eventuale opzione contenuta proprio nelle linee guida regionali di consentire l'eventuale noleggio di ombrelloni e sdraio - sarebbero stati consentiti servizi “aggiuntivi” affatto gratuiti, come la gestione dei parcheggi. In un'area peraltro fino allo scorso anno e col medesimo Piano considerata interdetta a tale scopo dallo stesso Comune. E come se ciò non bastasse abbiamo dovuto leggere le dichiarazioni dell’affidatario sul successivo step previsto, ovvero il posizionamento di chioschi in cui offrire “altri servizi”, ovviamente non gratuiti. E che dire dell’interpretazione autentica del dirigente che equipara i “proprietari” ai “locatari”? che almeno questo rimarrà come utile suggerimento per tutti i proprietari di seconde case che al momento del pagamento dell’Imu, potranno scegliere di far ricadere quest’incombenza sulle spalle dell’affittuario".



"Non vogliamo pensare male per carità - questo l'affondo finale -, non vogliamo pensare che ci sia stato conflitto di interesse grazie all'acquisizione di elementi ignoti ad altri partecipanti per il tramite di persona in rapporto diretto con la staziona appaltante, ma certo non possiamo sottacere l’inopportunità della partecipazione alla gara da parte di un familiare diretto di un consigliere - ormai ex scusate. E’ una questione etica e, forse per questo desueta, quella del buon esempio alla comunità che si amministra. Del resto non sarà casuale la richiesta che molti Enti fanno ai partecipanti a bandi e concorsi di dichiarare l’esistente di parentela fino al quarto grado con chi ha diretto rapporto con la stazione appaltante. Davvero una vicenda non edificante che arriva, peraltro, dopo l'approvazione di un Piano Spiagge complicatissimo, se non impossibile da applicarsi, che ha visto la cancellazione a tavolino di ben due attività e dopo una stagione rissosa come quella del 2019 in cui il litorale sarzanese non è apparso certo nel suo miglior splendore".