"Comune doveva chiedere parere legale sul bando per le spiagge libere"

Sarzana - Val di Magra - Come prevedibile il consiglio comunale convocato appositamente per la surroga di Emilio Iacopi (QUI) dopo il suo passo indietro della settimana scorsa, è diventato ieri sera fertile terreno di scontro fra maggioranza e opposizione sul tema delle spiagge libere di Marinella. Le dimissioni dell'ex capogruppo erano infatti avvenute all'indomani dell'assegnazione di un tratto di 350metri di litorale alla Marinella Beach (società della quale fa parte anche la moglie Donatella Fini) al termine di un bando sul quale la minoranza ha ribadito con forza le proprie perplessità e di cui chiederà l'annullamento con un prossimo ordine del giorno.



“Fra le sue tante azioni - ha iniziato Mione (Sarzana per Sarzana) – Iacopi ha fatto una battaglia contro i gestori delle spiagge libere, quando andava a combatterli come un crociato. Quanto accaduto è frutto di un errore o di qualcosa di diverso? In questo bando ci sono state situazioni equivoche, penso a una spiaggia di dodici metri prima assegnata ad una srl, di cui qualche anno fa era amministratrice una signora a cui poi è succeduto il padre che, dopo quattro giorni dall'assegnazione ha rinunciato, ho scritto al dottor Caso chiedendo come era stata giustificata la cosa ma non ho avuto risposta. Sicuramente è un caso – ha aggiunto – ma l'ex amministratore di questa società era candidata in lista con il presidente Rampi e il consigliere Ponzanelli e sarebbe curioso capire perché questa società abbia rinunciato dopo pochi giorni. Iacopi ha avuto il merito di farci meditare sul pasticcio che è stato fatto, la risposta del sindaco è stata “se non vi va bene fate ricorso al Tar” ma questo è un atto estremo e quando succedono queste cose bisogna bloccare tutto, non si chiede il parere al dirigente che ha fatto il bando ma all'avvocato se veramente la proprietà equivale alla locazione come sostenuto da Caso. Spiegateci perché sono stati inseriti nel bando anche i titolari del retrospiaggia che non hanno nulla da guadagnarci”.



“Viste le sue precedenti uscite – ha proseguito Casini (Italia Viva) – mai mi sarei aspettata di assistere a un tardivo passo indietro di Iacopi per “opportunità” e per quello che ha sempre denunciato in più occasioni anche in consiglio comunale. Parlava di “spiagge agli amici per gli amici” quando nel 2015 i balneatori manifestarono in piazza Matteotti contro la giunta di allora che diede mandato per demolizione dei chioschi. Chi governa oggi non ha trovato soluzioni e ha sventrato il litorale lasciandolo nell'abbandono e nella sporcizia, cancellando parcheggi e stabilimenti dal giorno alla notte. Quest'anno è stato fatto un bando alla velocità della luce a cui hanno partecipato balneatori e la società Marinella Beach che ad oggi non ha nessuno dei requisiti richiesti. Come può essersi aggiudicata il tratto di spiaggia più grande?. Per essere veramente trasparente Iacopi si sarebbe dovuto dimettere prima della gara e non dopo, se la cosa non fosse stata resa pubblica cosa avrebbe fatto il consigliere? Voi glielo avreste permesso?. Altro nodo da sciogliere – ha sottolineato – è quello del ritorno in termini economici per la società, magari il prossimo anno nel bando ci sarà qualche clausola per chi aveva già investito?. Il sindaco avrebbe dovuto vigilare sul bando, non so quanto le sia convenuto dire che non ne sapeva nulla. In questa vicenda disgustosa non ha fatto brutta figura solo il consigliere Iacopi. Speravamo in un ripensamento che portasse a bloccare tutto, avremmo sollevato la questione in ogni caso”.



“Qualcuno racconta che l'Amministrazione ha assegnato le spiagge libere alla moglie di Iacopi – ha ribattuto Luca Ponzanelli (Lista Toti) – una tesi assurda perché è stata assegnata ad una società di cui lei fa parte. Credo che le dimissioni di Iacopi siano la notizia più brutta per l'opposizione visto che più di una volta ha avuto argomenti grazie a lui. Reputo il suo passo indietro non obbligatorio ma giusto e tardivo, un conto è parlare di illegalità e non è questo il caso, altra cosa è invece l'inopportunità. I dubbi su Caso sono da censurare, Mione tira in ballo il comportamento dei proprietari dell'Alfa Diana ma l'amministrazione non può sindacare sull'atteggiamento dei privati, lasciamoli in pace. Secondo voi un sindaco dovrebbe vigilare su un bando andando a sbirciare le buste o mettere bocca sui partecipanti? Non è questo il metodo”.

“Mi aspettavo un mea culpa da parte della maggioranza – ha replicato Castagna (Pd) – invece c'è una difesa a oltranza. Un minimo di vigilanza deve esserci, la società non aveva titolo di proprietà previsto dal bando. Si poteva chiedere un parere all'ufficio legale del Comune e non a chi ha fatto il bando, è incredibile non averlo fatto visto che si va ad incidere su un tratto importante del litorale. Questa cosa – ha osservato – è più seria delle precedenti uscite di Iacopi, si parla di cose concrete da valutare in modo attento e oculato. È lecito fare domande sulla partecipazione di questa società e invito l'amministrazione a rivedere la propria posizione, non metta la testa sotto la sabbia di Marinella. Non chiedere parere in più è atteggiamento grave e omissivo”.



“La Lega e l'amministrazione erano non sapevano che la moglie di Iacopi fosse socia di Marinella Beach – ha puntualizzato Innocenti - io non sono tenuta a conoscere fatti personali dei membri del consiglio o nomi e cognomi di mogli, mariti, fidanzati e conviventi di chiunque di voi. Emilio ci ha tenuto allo scuro di tutto, forse con l'intento di tutelarci per permettere all'amministrazione di fare delle scelte senza commettere favoritismi ma facendo così ha messo in imbarazzo tutti. Ha preferito tacere per non influenzare il giudizio di nessuno ha dato occasione di gettare ombre su percorso che non ne doveva avere e non ne ha. Il contratto di locazione di Marinella Beach dice “che la conduttrice userà contratto come titolo di partecipazione al procedimento” quindi la scelta di farla partecipare era plausibile. Si parla di pulizia, salvataggio e contingentamento, non c'è nessun riferimento che induca a far pensare a strani interessi o permessi speciali, sono la prima a dire che se dovessero esserci responsabilità dovrebbero essere portate alla luce anche dall'amministrazione che fin qui ha operato in piena trasparenza”.



“Se mio fratello partecipasse a un bando pubblico sarei la prima a dirlo – ha evidenziato Giorgi (M5S) – questo lo prevede il Tuel. Iacopi lo ha detto alla fine quando è stata assegnata la spiaggia alla società di cui fa parte la moglie, la gente non ci crede che il sindaco e la maggioranza non sapessero nulla. Nessuno chiarisce quest'ombra, finora abbiamo avuto solo parere del dirigente, non dell'avvocato del Comune, è impossibile che voi non sappiate nulla. Se non c'erano problemi perché il sindaco si è indispettito e lo ha fatto dimettere?. Questa cosa imbarazza tutti, sembra che si facciano le cose per interessi privatistici e sarei curiosa di sapere cosa pensa Iacopi della rideterminazione della linea demaniale visto che un domani le cose potrebbero cambiare”.



“Iacopi ha marcato la sua presenza a volte simpaticamente e a volte per niente simpaticamente – ha affermato il presidente del consiglio Rampi (Fratelli d'Italia) – mettendomi anche a dura prova per la sua esuberanza. Ciò che stona sono le insinuazioni che quel tipo di gara possa essere stata influenzata in qualche modo da qualunque consigliere comunale. Una commissione di tre funzionari ha valutato soggetti di bando di per sé particolare in quanto frutto di anni in cui anziché i bandi si facevano linee guide che assegnavano spiagge in difetto di adozione di Pud e di qualunque tipo di gara. Questo lo dicevano le ipotesi di reato formulate dalla Procura della Repubblica. Qui c'è stato bando in cui interesse della società privata non è così misterioso: soggetto avrà intenzione di realizzare piano spiagge”.

Quindi Pizzuto per Sarzana Popolare: “Per quanto riguarda operato dei dipendenti che hanno confezionato il bando non ci sarà nulla da eccepire qualora qualcuno faccia impugnazione davanti al Tar. Iacopi ci ha fatto sorridere, ci ha imbarazzato e in certi casi vergognare per alcune uscite fuori luogo. Sono però fermamente convinto che non abbia influenzato il bando in alcun modo, la partecipazione della moglie con la società che ha poi vinto lo ha giustamente indotto a dimettersi. Non credo che Marinella Beach voglia fare beneficenza, il business arriverà dalla gestione dei parcheggi con compromesso che si trasformerà a breve aprendo la strada all'avvio dell'unità di intervento previsto dal piano spiagge da considerare nella sua interezza”.



“Se i consiglieri comunali sono in una posizione di inopportunità politica possono e devono dimettersi. Oggi però per l'opposizione è un giorno triste – ha ricordato il sindaco Ponzanelli - perché hanno perso argomento principe di questi due anni: Emilio Iacopi. Non gli altri argomenti che sono di interesse per la comunità, ma quello su cui si è concentrata tutta la loro attenzione. L'opposizione ha avuto due leader carismatici: il primo, che è leader strategico che ne detta i tempi e i temi che è Paolo Mione e l'altro che era persino più importante sui tempi e le scelte degli argomenti ed è stato Emilio Iacopi. Di lui abbiamo parlato tantissimo e spero che questa sia l'ultima volta perché abbiamo bisogno di ben altro. Qualcuno ha detto che avrei dovuto vigilare – ha concluso – ma organo politico al contrario non deve interessarsi di chi partecipa alle gare, non deve orientare scelte amministrative o di una commissione. La mia giunta ha dato indirizzo preciso, voi probabilmente avete altra visione”.

“Faccia il sindaco senza farci la morale – ha chiuso Giorgi replicando – controlli quello che succede a Sarzana”.