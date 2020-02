“Come funziona la banca”: BVLG incontra gli alunni di quinta elementare

Sarzana - Val di Magra - La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana continua nella sua opera di educazione delle giovani generazioni al risparmio con la lezione dal titolo “Come funziona la banca”. Lunedì 10 febbraio alle 10, presso l’Istituto Comprensivo Isa 11 di Vezzano Ligure, all’interno della scuola primaria di Prati, l’appuntamento sul territorio con la lezione di educazione al risparmio per i più piccoli. A condurre la lezione Fabrizio Diolaiuti insieme a Andrea Venè, responsabile della filiale BVLG di Vezzano Ligure. Alla lezione presenti il sindaco di Vezzano Ligure Massimo Bertone, l’assessore comunale alla pubblica istruzione Nadia Lombardi, il dirigente scolastico Marcello Lupo, oltre alle insegnanti e gli alunni di quinta elementare, veri protagonisti della lezione di educazione finanziaria.



Ricordiamo che dalle lezioni svolte negli anni dalla banca, dalle domande pertinenti ed “impertinenti” dei ragazzi è nato l’omonimo libro che ha permesso di mettere “nero su bianco” questo progetto, in modo che i ragazzi possano “portare a casa” quanto imparato nelle ore trascorse ascoltando come si svolge il funzionamento di una banca. La volontà di educare le nuove generazioni, nasce dall’impegno a fare crescere la propria comunità, affinché i ragazzi di oggi possano diventare dei cittadini più consapevoli. Un impegno a “fabbricare fiducia” per i giovani e per tutta la collettività. "La lezione del format “come funziona la banca” è un appuntamento ormai consolidato con i ragazzi e con le scuole. Avere arricchito la lezione con il bellissimo libro omonimo con i disegni di Fabrizio Del Tessa dimostra la volontà della banca di investire sulle giovani generazioni” - dichiarono il presidente BVLG Enzo Stamati e il Vicepresidente Giuseppe Menchelli. Così il direttore di BVLG Paolo Pelliccioni: “Come funziona la banca” rappresenta non solo il titolo del format per il quale molte scuole del nostro territorio hanno già avuto modo di essere protagoniste; identifica soprattutto

lo spirito di questa iniziativa, dimostra ai giovani del territorio la volontà della banca di farsi conoscere e creare valore per loro e per le famiglie della nostra comunità”.