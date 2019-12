“Ciao plastica!”, borracce e una fontanella per gli studenti del Parentucelli-Arzelà

Sarzana - Val di Magra - “Ciao plastica, ciao!” Con questo slogan gli studenti dell’Istituto Superiore ‘Parentrucelli Arzelà’ hanno lanciato la loro promessa ecologica sotto un generale scricchiolio di piccole bottiglie inquinanti da buttare.

Da buttare perché da oggi, mercoledì 18 dicembre, ognuno dei 1300 ragazzi della scuola sarzanese ha a disposizione una borraccia e, per riempirla ogni giorno, due fontane di acqua potabile, rinunciando ai contenitori delle minerali, con un risparmio annuo, secondo un primo calcolo, di qualcosa come 8 tonnellate di pet.

Tutto merito del progetto di educazione ambientale elaborato dall’Istituto Superiore sarzanese e sostenuto da Iren, società partecipata anche dai Comuni spezzini ed operativa, a livello nazionale, nei settori dell’acqua, dell’energia e dei servizi ambientali.

Parliamo di un’iniziativa, rientrante nel contesto del programma ‘Plastic Free’, elaborato dal professor Massimo Caleo, che ha avuto oggi il suo momento solenne proprio con il taglio del nastro della prima fontana di acqua potabile, posta nell’atrio interno dell’istituto e con la distribuzione di 1380 borracce ad altrettanti ragazzi di tutte le classi e gli indirizzi, dal Classico allo Scientifico, dal Tecnico all’Agrario.

Hanno preso parte alla cerimonia, il dirigente dell’Istituto Generoso Cardinale e il rappresentante del cda di Iren Cristiano Lavaggi. Per la scuola erano presenti anche i vicepresidi Paolo Mazzoli e Andrea Sarti, e il professor Massimo Caleo e per la società multiservizi Luca Piccioli (Servizi strategici), Marco Fanton (direttore Acam Acque), Gianlica Paglia (ad Acam Ambiente), Barbara Petricone (Ufficio stampa).



In un auditorium affollatissimo, Massimo Caleo ha aperto gli interventi, prima della consegna delle borracce. Rivolgendosi agli studenti, ha sottolineato l’importanza del contributo di ogni persona nella lotta globale contro l’inquinamento. Poi, ha annunciato per il prossimo anno un grande convegno sulle attività sostenibili. Ha chiuso esprimendo gratitudine al sostengo di tanti colleghi.

Il preside Generoso Cardinale ha definito l’iniziativa visionaria e straordinaria. Lo ha fatto rivolgendosi a tutti i ragazzi: ringraziandoli per essere gli attori principali di ‘Plastic Free’, apprezzandone la condivisione e l’organizzazione.

Cristiano Lavaggi di Iren ha parlato agli studenti promuovendo loro un invito forte all’educazione ambientale. Lo ha fatto dicendosi emozionato di tornare nella scuola che aveva frequentato molti anni fa e dichiarandosi appartenente a una generazione che aveva sottovalutato i problemi ambientali.

Francesco Rossini, rappresentante degli studenti, ha espresso parole di elogio all’iniziativa di educazione ambientale portata avanti dalla scuola e da Iren ritenendola non un punto di arrivo ma di partenza per le innumerevoli impegni da sostenere con l’obiettivo di migliorare la vita del pianeta.