"Canale Lunense sta provvedendo a manutenzioni e bonifiche sui canali"

Sarzana - Val di Magra - “Il Consorzio Canale Lunense sta procedendo a pieno ritmo con le manutenzioni e le bonifiche sui canali di scolo delle acque piovane. Parliamo di opere di assoluta priorità nella stagione delle piogge, alle quali seguiranno, grazie a un programma fissato in precedenza, gli interventi più di carattere urbano come ad esempio il taglio delle piante e i lavori di conservazione lungo l'asta irrigua artificiale”.



È quanto afferma Corrado Cozzani, direttore del Consorzio di irrigazione e bonifica del Canale Lunense, in merito al piano con cui l'ente di via Paci intende portare avanti la propria attività in autunno e inverno. Un discorso il suo che fa il punto della situazione anche in riferimento alle segnalazioni giunte dalla zona di via Triboli e via Turì (QUI), nel tratto dove non è stata realizzata la pista ciclabile, a Sarzana.



“Nel zona del canale lunense vicino a via Triboli e via Turì - aggiunge Cozzani – ci siamo concentrati proprio di recente nell'importante bonifica e messa in sicurezza del canale Turì. Siamo anche a conoscenza dei problemi di manutenzione urbana presenti e per questo abbiamo già individuato e preso contatto con una ditta specializzata per eliminarli. Ci sono da risolvere alcune questioni legate a interferenze con linee di servizio poi i lavori prenderanno il via”.