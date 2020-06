"Camper nei parcheggi di Marinella, a noi era stato impedito"

Sarzana - Val di Magra - E' pronto a presentare un esposto alla Procura della Repubblica e alla Guardia di Finanza Andrea Carlini, presidente del consorzio Riviera di Luni e titolare dello storico bagno Zena Mare di Marinella. L'imprenditore chiede infatti spiegazioni al Comune in merito ai parcheggi retrostanti al litorale nei quali l'anno scorso era stato vietato l'utilizzo da un'ordinanza di Palazzo Roderio in quanto l'operazione sarebbe stata in contrasto con quanto previsto dal Prg vigente.



“Non appartengo a nessun schieramento politico – ha affermato oggi Carlini – e non ho nulla contro la nuova società che gestisce le spiagge libere. Non sono nemmeno un “amico degli amici”, ma voglio rendere pubbliche alcune ingiustizie. Il Comune di Sarzana – ha rimarcato con un post su Facebook – con una ordinanza aveva intimato la chiusura di tutti i parcheggi gestiti dal Consorzio Riviera di Luni di cui sono presidente, e aveva negato l'autorizzazione alla Pubblica Assistenza (con la Cooperativa Olmo) di parcheggiare auto e camper nel terreno da loro sempre gestito. Oggi dalla nuova società e da alcuni soci viene svolta l'identica nostra attività, ho documentato la presenza di camper anche se è vietato, o almeno, a noi avevano detto questo, e nessuno interviene. Sembra che a Marinella – ha concluso Carlini – se chiedi il permesso ti viene negato e se non lo chiedi tutto è concesso”.



La presa di posizione del balneatore si inserisce nella già rovente polemica relativa al bando per l'affidamento delle spiagge libere e in particolare per il tratto andato alla società nella quale è presente anche la moglie dell'ex consigliere comunale della Lega Iacopi dimessosi subito dopo l'assegnazione. Bando del quale l'opposizione ha già chiesto l'annullamento sollevando dubbi e perplessità anche nel corso dell'ultimo consiglio comunale. (QUI)