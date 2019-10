Sarzana - Val di Magra - Questa mattina incontro al canale Lunense tra rappresentanti dei comuni di Luni, Ameglia e Sarzana per presentare alla regione la richiesta di finanziamento di un progetto complessivo per la messa in sicurezza del sistema delle acque medie e della bonifica che si sviluppa sui territori dei tre comuni. "In particolare unitamente ai nostri tecnici abbiamo rappresentato la necessità che assolve ad una prioritaria esigenza di protezione civile di deviare il canale delle acque medie che passa attualmente sotto Lunimare fino a raggiungere l’idrovora posta in corrispondenza della rotatoria di via 25 aprile affinché detto canale sotterraneo possa essere utilizzato soltanto come colatoio per le acque piovane e non più come canale di transito per le acque che provengono dalla parte a monte dell autostrada - recita una nota del Comune di Luni - Confermiamo pertanto il nostro interessamento e la nostra presenza non soltanto sui problemi che attengono al quotidiano ma anche sulla più ampia pianificazione tesa a mettere in sicurezza il nostro territorio".