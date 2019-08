"Biodigestore ai Bozi o all'isola ecologica di Sarzana"

Sarzana - Val di Magra - Un botta e risposta continuo tra i tecnici e i vertici di Recos da una parte e i rappresentanti della popolazione, i comitati e il geologo Giovanni Raggi dall'altra. Un confronto leale, quasi mai teso e che ha contribuito a fare chiarezza su molti aspetti, lasciandone sul tappeto altri. Una formula per certi versi prevedibile, visto l'andamento della prima seduta dell'inchiesta pubblica sul progetto del biodigestore a Saliceti, che ha però riservato una sorpresa nel momento in cui il professor Raggi ha lanciato la proposta di prendere in considerazione l'area dei Bozi di Saudino o quella dell'isola ecologica di Acam Ambiente a Sarzana per l'installazione dell'impianto, evitando così qualunque rischio di contaminazione delle falde acquifere di Fornola da cui si attinge l'acqua potabile per gran parte della popolazione provinciale.



"Sono certo che i progettisti di Recos abbiano lavorato al meglio, ma vi esorto ad avere attenzione a quello che può succedere in caso di incidente. Conosco bene quell'area - ha detto Raggi nel suo primo intervento - e proprio sotto il sito in cui è prevista la realizzazione dello stabilimento per il trattamento dei rifiuti organici c'è una linea di flusso che segue il Rio Cerlasca. Nella progettazione possono essere inserite tutte le garanzie che volete, ma sarebbe come mettere una bomba nucleare in una scuola sperando che nessuno la faccia esplodere. Se si inquina l'acqua della falda cosa facciamo? Chiudiamo i pozzi? La falda del Magra è 'estremamente vulnerabile', lo riconosce anche Acam Acque in uno studio realizzato da Gianpiero Brozzo, ed è un bene prezioso per oltre 150mila persone".

Raggi ha poi tirato in ballo il rischio sismico. "Stiamo parlando di una zona sismogenetica dove potrebbero verificarsi terremoti simili a quello di Mirandola, nel 2012. Proprio a Saliceti transita la stessa faglia del Felettino".

Prima che la parola passasse all'ingegner Mauro Pergetti di Iren, Carlo Ruocco, in rappresentanza del comitato Sarzana, che Botta! ha chiesto di allegare la pubblicazione dell'ingegner Brozzo e la carta geologica della zona alla documentazione che sarà valutata dalla conferenza dei servizi che porterà a conclusione l'iter di Valutazione di impatto ambientale.

"Per quanto riguarda gli aspetti sismici - si è inserito il presidente dell'assemblea Valerio Marroni, per fare chiarezza - bisogna ricordare che la progettazione di dettaglio e le conseguenti responsabilità degli ingegneri subentrano con la stesura del progetto esecutivo, per il progetto definitivo si effettua una valutazione presismica".



"Lo studio dell'ingegner Brozzo è già allegato al progetto e la zona, a livello di pianificazione territoriale, può ospitare questa tipologia di impianti. Decine di colleghi e professionisti hanno lavorato sodo per realizzare un progetto di qualità. La sismicità dell'area è stata valutata: la liquefazione del suolo non è risultato essere un problema e per quanto riguarda la struttura gli ingegneri lavoreranno nel dettaglio nella fase successiva della progettazione. Dobbiamo realizzare una serie di capannoni, non certo edifici dalla forma ardita e dalla stabilità precaria. Di fronte a un eventuale rischio si possono adottare misure per renderlo trascurabile".



Il professor Raggi è tornato sui temi idrici con vigore. "A pagina 13 della relazione del collega Fabiani è scritto nero su bianco che il terreno è altamente permeabile, come si è visto nel corso dei carotaggi per realizzare la stratigrafia. Cosa succederebbe in caso di perdita di una delle vasche per la raccolta del percolato? Questo impianto è un pericolo per le persone e una frase di questo genere è da esposto alla procura".

"I tempi di percorrenza sino alla falda, che dista 2 chilometri, sono stati valutati e se una vasca dovesse avere una perdia non ci sarà nessuna chiusura del campo pozzi, ci sono sistemi semplici per affrontare l'eventualità. E ancora: perché per stimare le precipitazioni sono stati presi in considerazione i dati di tre pluviometri collocati in Lunigiana, quando ce n'è uno attivo da anni a Fornola?".

Un cittadino ha quindi fatto notare che per buona parte delle prove di pompaggio si sono considerati dati di 10 anni fa e che con la falda a una profondità di 4 metri in caso di forti piogge le vasche di raccolta sarebbero sommerse. "Ed essendo interrate come si può valutare una eventuale perdita?", ha concluso.

Secondo l'ingegner Lanfranco Pambuffetti, che ha parlato a sostegno del comitato Sarzana, che Botta!, gli scavi per le fondazioni scombussoleranno la falda e ci sarebbero aspetti carenti nella progettazione strutturale, come i plinti a bicchiere in luogo di fondamenta continue, come sarebbe richiesto in una zona sismica.

"L'esigenza idrica dei due impianti, il Tmb attuale e quello proposto, sarebbe di ben

65mila metri cubi annui - ha aggiunto Pambuffetti -, una quantità che potrebbe mettere a rischio l'approvvigionamento idrico in momenti di siccità. Non dimentichiamo la corrosività del percolato all'interno delle vasche e il rischio di perdite nelle fasi di trasferimento a bordo delle autobotti previsto in attesa dell'allacciamento alla pubblica fognatura".



L'ingegner Pergetti ha risposto ai numerosi interrogativi: le prove di pompaggio risalenti a dieci anni fa non vengono ritenute troppo datata, ma c'è stata apertura a farle nuovamente. "Il fatto che le vasche siano interrate non è un problema perché le perdite vengono tenute sotto controllo dai pozzi piezometri. In ogni caso la garanzia migliore viene dalla posa di calcestruzzo di qualità e dal collaudo. Le quantità di acqua richieste dall'impianto sono assolutamente normali per un sito industriale".



Concluso un dibattito sulla possibilità di aumento dei volumi trattati sia per il biodigestore che per il Tmb di Saliceti, con i proponenti e Paola Carnevale che hanno spiegato che non c'è alcuna possibilità di andare oltre ai valori scritti nell'Aia o nella Via senza l'apertura di un nuovo iter equivalente, Raggi ha ripreso la parola per dire che nel caso del progetto in questione "un problema sarebbe da definire prevedibile" e per avanzare la proposta di spostare il mirino verso le aree dei Bozzi di Saudino o dell'isola ecologica "perché in quelle zone c'è uno strato di 30 metri di argilla impermeabile e si trovano a valle dei pozzi di Fornola. Lì - ha concludo - potete fare quello che volete".