“Baudone renda noto l’importo del corrispettivo Conai”

Il Comitato Sarzana, che botta! replica all'assessore sul tema della differenziata.

Sarzana - Val di Magra - "Siamo senza speranza. L’assessore all’ambiente Massimo Baudone, nel tentativo di smentire l’analisi del Comitato Sarzana,che botta! sul deludente andamento della raccolta differenziata dei rifiuti, tenta di spostare l’attenzione sul numero di abitanti". Così Carlo Ruocco, segretario del comitato che risponde all'amministratore che due giorni fa aveva difeso l'operato della giunta Cavarra.(QUI)

"Insomma - prosegue Ruocco - Sarzana sarebbe penalizzata rispetto agli altri Comuni della Val di Magra non dalla cattiva organizzazione, non dalla mancanza di controlli, non dall’aver ignorato le raccomandazione di esperti di fama nazionale portati a Sarzana dalla nostra associazione, non dal non aver istituito un Osservatorio a cui far partecipare i cittadini per ascoltare problemi e proposte, ma dalle dimensioni del Comune, dal numero di abitanti e dalle attività turistiche, commerciali ecc. Sciaguratamente (per lui) tira in ballo Sestri Levante come Comune col quale fare un più corretto confronto: è un comune con più di 15 mila abitanti, ha un tessuto commerciale e soprattutto turistico addirittura più importante di Sarzana. Baudone però evita di citare i risultati di Sestri Levante, che ha avviato il Porta a Porta nel 2014, come Sarzana, seguendo però un altro percorso, molto più rigoroso. Ecco il confronto. Anno 2015: Sestri 71,27%, Sarzana 39,23. Anno 2016: Sestri 75,76%; Sarzana 56,91. Per due anni consecutivi Sestri Levante ha incassato alcune decine di migliaia di euro di premio dalla Regione Liguria per aver superato il 65% di raccolta differenziata come previsto dalla legge. Un’ottima novità quella del premio in denaro ai Comuni virtuosi introdotta dall’assessore regionale all’ambiente Giacomo Giampedrone all’inizio del suo mandato. Ora l’assessore Baudone annuncia che Sarzana nel 2017 si è attestata sul 66,6%. Speriamo che il dato non sia fasullo e sia confermato dalla Regione. Sarzana potrà finalmente incassare il premio. Nel frattempo Baudone renda noto l’importo del corrispettivo CONAI, cioè la cifra che il consorzio di recupero degli imballaggi versa ai Comuni per plastiche e metalli recuperati. E’ un obbligo di legge - conclude - costantemente violato nel Piano finanziario Acam per Sarzana. I cittadini virtuosi hanno diritto di sapere".