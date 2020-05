"Basta traffico e colate di cemento a Santo Stefano"

Sarzana - Val di Magra - In un momento di grande confusione dove quasi quotidianamente da più parti emergono proposte sulla realizzazione di rampe autostradali provvisorie sull' a12 e sull'a15, nell'attesa che partano i lavori per la ricostruzione del ponte di Albiano Magra che ci auguriamo non sia provvisorio ma definitivo ed in tempi brevi, un mese è ormai passato senza vedere una valutazione ufficiale delle proposte in campo, e intanto la popolazione di Albiano Magra, a cui va tutta la nostra solidarietà, vive sulla propria pelle le conseguenze dell'isolamento. A questo punto, ci premono alcune precisazioni per chiarire la nostra posizioni in merito alla questione rampe.



Comprendiamo e sosteniamo la necessità di costruire una rampa provvisoria all'altezza del cimitero di Albiano Magra che si colleghi al tratto autostradale a15. Quel che vede la nostra contrarietà è la proposta, ripresa da più parti, di una rampa che partirebbe dal parcheggio a15 denominato S. Stefano Magra per congiungersi al cavalcavia di via Arenelle (che non é molto ampio ed é pensato per supportare una viabilità di campagna con pochi transiti al giorno, non é idoneo per sopportare il traffico continuo e non ha le adeguate dimensioni per consentire passaggi di mezzi agricoli, auto e furgoncini contemporaneamente) per poi sfociare in via Togliatti, via di cui da anni segnaliamo le molteplici criticità già esistenti.



Perché non far uscire i cittadini di Albiano direttamente al casello di Santo Stefano di Magra trovando un accordo per avere tariffe gratuite vista l'eccezionalità della fase in cui ci troviamo? Perché continuare a impattare con colate di cemento e traffico un territorio già logorato e sfruttato come La Macchia di S. Stefano Magra?

Inoltre come alternativa per l'entrata è emersa un idea pratica, ovvero la possibilità di usare la rampa del cimitero di Albiano in direzione nord invece che sud, andando verso Stadano.



Pretendiamo risposte. Non é accettabile che si vada a sfruttare l'impossibilità di movimento dei cittadini legata all'emergenza Covid per tenerli all' oscuro dei progetti e continuare a giocare sulla confusione, perciò nell' auspicio che venga accolta la richiesta del sindaco di S. Stefano, Paola Sisti, di convocare un tavolo di discussione aperto sia ai tecnici che alle istituzioni coinvolte, riteniamo che anche i comitati degli abitanti delle zone interessate siano invitati a parteciparvi. Come di consueto a subire passivamente noi non ci stiamo!



Comitato Vivere Bene La Macchia