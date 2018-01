"Avanti con gli interventi su asfaltature e dissesto"

Baudone fa il punto della situazione: "A fine legislatura avremo investito 800mila euro nella riqualificazione delle strade".

Sarzana - Val di Magra - Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di ripristino di alcune strade comunali di Sarzana. "Continuiamo i lavori di messa in sicurezza delle nostre strade - sottolinea l'assessore ai lavori pubblici Baudone - sono in corso le asfaltature di via Radetta, via Pecorina, via Del Corso, ponticello di via Panzarino, via Cisa, via Falcinello traversa, grazie a 27mila euro derivanti dai ribassi di precedenti lavorazioni. Sono poi in corso le gare di affidamento dei lavori - continua Baudone - sempre inerenti ad asfaltature per ulteriori 30 mila euro (anche questi ribassi di precedenti lavorazioni), che vedranno interessate le strade di via Ghigliolo Alto, la strada lungo il Calcandola all’altezza dei campi sportivi e degli arcieri, via dei Molini, via Villefranche; inoltre è in corso la gara per il secondo lotto di asfaltatura di via Camponesto per un importo di circa 35 mila euro, così tale via sarà asfaltata tutta ed in modo definitivo. Ricordo che su via Camponesto abbiamo anche realizzato la nuova condotta fognaria”.

“Nel bilancio di previsione 2018, approvato a dicembre scorso, sono previsti 50 mila euro di ulteriori asfaltature, da realizzarsi attraverso mutuo con Cassa Depositi e Prestiti di cui siamo in attesa dell’approvazione”. Il progetto è già stato deliberato in Giunta e prevede lavori in via SS 62 Tratto urbano (via Cisa), via Nave, via Canalburo, via Turi’, via Ghiarettolo, via Porta Parma.

“Complessivamente a fine legislatura avremo investito circa 800 mila euro nella riqualificazione delle strade cittadine. Siamo coscienti che ce ne vorrebbero altrettanti, però penso che sia un buon risultato, così come avevamo promesso cinque anni fa”.

E' in corso anche la gara di appalto per il miglioramento sismico della scuola di Nave, per un importo di circa 87 mila euro.

Mentre proseguono i lavori della Frana 4 in via Falcinello, per un importo di progetto di 195 mila euro.