"Autostrade, i concessionari contribuiscano alla riforestazione"

Sarzana - Val di Magra - Il presidente del Parco di Montemarcello, Magra e Vara, Pietro Tedeschi, ha formalmente inviato una comunicazione al ministro delle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli (e per conoscenza al ministro dell'ambiente Costa), sul tema del sostegno alla riambientalizzazione delle concessionarie delle autostrade che insistono sul territorio del parco. "La richiesta fa seguito a quanto sostenuto nell’ultima riunione della comunità del Parco del 4 febbraio scorso - spiega Tedeschi -. Sostenevo la necessità di un significativo intervento dei gestori autostradali per un contributo di 'risarcimento' da destinare alla forestazione per ridurre le emissioni climateranti. Il Parco del Magra è attraversato lungo l’asta dei due fiumi da due autostrade che emettono una grande quantità di polveri sottili e gas climateranti, che in qualche modo bisogna 'assorbire'. Ecco perché chiediamo con insistenza al governo di permettere alle società autostradali di poter destinare una piccola parte degli investimenti programmati, nel quadro degli accordi pubblico-privati stipulati dal Governo, anche in deroga alle intese vigenti, per una risposta ambientale di parziale risarcimento del nostro territorio. Faccio appello a tutte le forze politiche ed alle associazioni ambientali perché sostengano la nostra richiesta di convocare un tavolo nazionale sullo specifico tema".