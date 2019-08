"Atteggiamento di De Ranieri sul biodigestore indecoroso"

Sarzana - Val di Magra - "Una cagata pazzesca". Questo il termine usato dal sindaco di Ameglia, De Ranieri, per definire la contestazione all'impianto (Bio)digestore a Saliceti.

Di fronte a tanta arroganza e volgarità, nonché alla pochezza e falsità delle argomentazioni che De Ranieri ha usato nel tentativo di giustificare queste parole al taccuino di CdS, vogliamo ricordare che la contestazione di cui parla con tanto sdegno da un anno a questa parte ha coinvolto l'intera comunità di Santo Stefano di Magra, incluso il Sindaco e l'amministrazione comunale. Una protesta che ha saputo entrare più volte nel merito degli argomenti promuovendo incontri e dibattiti partecipatissimi che hanno analizzato ogni aspetto riguardante il (bio)digestore nonché un’alternativa alla chiusura del ciclo dei rifiuti che non metta al centro gli interessi di business di Re.Cos ma l' effettivo smaltimento del rifiuto organico, perché il servizio per il cittadino non é la produzione di biogas, ma appunto lo smaltimento dell'organico che può essere fatto con un impianto di compostaggio aerobico e un incremento del compostaggio domestico. Inoltre vogliamo ricordare che la Provincia Spezzina produce circa 20-25 mila tonnellate di rifiuto organico l'anno ed il biodigestore é progettato per trattarne oltre le 80mila in un territorio, Saliceti, che già ospita un impianto di trattamento del rifiuto indifferenziato che tratta oltre 100mila tonnellate di rifiuti l'anno provenienti per lo più da fuori provincia con tutti gli annessi disagi.

Manca la volontà politica di chiudere il ciclo dei rifiuti come si fa con un servizio ai cittadini, per la Regione sembra più un affare di impresa!

Venga De Ranieri a fare due passi a Santo Stefano Magra e si renderà conto di che 'cagata pazzesca' parla, il messaggio é anche sul bucato! Si informi delle oltre 2200 firme raccolte in un mese contro l'impianto e delle giravolte amministrative che i suoi colleghi di partito, dalla Provincia alla Regione, continuano a compiere pur di non assumersi responsabità su quella che sembra una storia già scritta, ma non lo sarà, perché la 'cagata pazzesca' per dire NO al Biodigestore a Saliceti la fa un territorio intero con i suoi cittadini, tutti i comitati locali e non solo, insieme con il suo Sindaco e l'amministrazione comunale, con ottimi primi segnali concreti anche da parte di Vezzano ed Arcola.

Come abbiamo ribadito più volte l'Inchiesta Pubblica in questo caso non solo é illegittima dal punto di vista degli atti, ma é anche una farsa, in quanto servirà solo a valutare delle prescrizioni per rendere compatibile il progetto di Re.Cos con il sito di Saliceti e non a discutere di alternative di sito o tipologie di impianto. Perciò averla disertata é la dimostrazione che non abbiamo intenzione di dare copertura partecipativa e di farci prendere in giro! Se il Sindaco De Ranieri non ha ancora ascoltato contestazioni convincenti al biodigestore, noi non abbiamo appreso neanche un solo motivo per cui la nostra comunità dovrebbe accettarlo. Nessuno può dare garanzie sulla sua totale affidabilità, neanche Re.Cos che lo ha progettato.

Durante l'inchiesta pubblica, infatti, l'Ingegnere della Ladurner ha illustrato la massima attenzione per "limitare" le emissioni . Attenzione: limitare, non escludere. Si afferma poi che " l'impianto impatta relativamemte in quanto realizzato in un'area già compromessa" (vedi articolo del 2 agosto). Come dire: "visto che uno è malato, cosa importa curarlo, facciamolo morire". Questo é inaccettabile e vergognoso!



Chissà se De Ranieri si sta interessando al fatto che l'acqua che esce dai rubinetti del suo comune proviene dalle falde acquifere di Fornola.



Appare evidente che con le sue dichiarazioni é proprio il sindaco De Ranieri a prestarsi al gioco dell'antipolitica senza nemmeno rendersi conto che sono proprio affermazioni come la sua a fare perdere dignità e rispetto alle istituzioni.



Comitato No (Bio)digestore Saliceti