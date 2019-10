"Aspettando… Halloween in oasi", una caccia al tesoro a tema ecologico per i bambini

Sarzana - Val di Magra - Domenica 27 ottobre l'Oasi Lipu di Arcola ospiterà l'evento "Aspettando… Halloween in oasi", una caccia al tesoro a tema ecologico per bambini dai 5 anni in su:

percorrendo il sentiero nel bosco riusciremo a sconfiggere il “mostro della plastica” ?!



Il programma prevede che alle 15 abbia inizio la caccia al tesoro, mentre alle 16 prenderà il via un truccabimbi a tema.



L’appuntamento è presso il centro visite “D. Barcellone” dell’Oasi Lipu Arcola in località San Genesio, area attrezzata del Parco naturale regionale di Montemarcello-Magra.



L'evento è a offerta libera. Prenotazione obbligatoria entro sabato 26 ottobre , posti limitati.

In caso di allerta meteo l’evento sarà annullato.



Per info e prenotazioni: tel. 3490956080; email oasi.arcola@lipu.it