"Altro che ringraziare l'Amministrazione, l'orario della biblioteca è troppo ridotto"

Sarzana - Val di Magra - “No, non ringraziamo l'amministrazione, perché noi studenti sappiamo qual è la situazione della biblioteca e dell'aula studio della Pubblica Assistenza, sappiamo le condizioni in cui ci sta lasciando”. La studentessa sarzanese Giulia Nardini risponde così a quanto affermato nei giorni scorsi dai tre colleghi Gianmarco Moretti, Alessandra Maria Moretti e Luca Moretti in merito alla biblioteca “Martinetti” di via Landinelli (QUI).

“Quando dono venuti io c'ero – spiega – ma non mi è stato chiesto un parere né un'opinione. Solo in un secondo momento il personale della biblioteca e non i tre ragazzi sopracitati in questione ha pensato di interpellarci. Ho allora fatto notare che il problema della biblioteca non sono le pareti da ridipingere, ma il fatto che manchi il Wi-Fi. Mi sono proposta di fare una raccolta firme da portare in Comune con questa richiesta e mi è stato detto "assolutamente no", di non intervenire, di lasciare che fossero altri a fare le proposte all'amministrazione. Che altri volessero prendersi il merito, a nome dei "giovani sarzanesi"?. Aggiungo – dice ancora Nardini - che l'orario, "esteso" a 41 ore come ci si vanta di aver ottenuto nell'articolo, è in realtà assai ridotto rispetto agli anni passati, quando la biblioteca restava aperta ogni pomeriggio. L'elemento covid non c'entra, perché come si mantengono i distanziamenti la mattina, così si potrebbe fare al pomeriggio. Ora – conclude - mi metto nei panni di chi non abita in centro, che vantaggio avrei a prendere la macchina, cercare parcheggio per venti minuti, per stare in biblioteca poche ore? Molto meglio andare in Pubblica Assistenza (dove c'è anche il Wi-Fi!) per rimanere tutto il giorno, nonostante ci sarebbe molto da dire anche su quell'aula studio”.



(nella foto l'aula studio di via Falcinello)