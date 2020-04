'Aiutiamo chi combatte in prima linea', a Sarzana raccolti più di 9mila euro

Sarzana - Val di Magra - A Sarzana, dall'inizio dell'emergenza, sono state tantissime le telefonate ricevute direttamente dal sindaco Cristina Ponzanelli e dagli uffici comunali da parte di associazioni e cittadini pronti a dare spontaneamente il proprio contributo, testimoniando da subito una grande sensibilità da parte della città.



E così mentre lo scorso 25 marzo l’Amministrazione comunale, dopo aver adottato una serie di provvedimenti con l’adozione di misure per il contenimento e il contrasto alla diffusione dell'epidemia nonché per il sostegno alle famiglie e alle attività produttive, dava il via alla campagna “Aiutiamo chi combatte in prima linea” è di oggi la delibera di Giunta con cui l’Amministrazione comunale, nel rispetto della normativa vigente, formalizza l’accettazione di un automezzo (Piaggio Porter E6) donato dal Rotary Club Sarzana – Lerici insieme a Fondazione Carispezia e ITEC Engineering per le attività del gruppo di Protezione Civile comunale.



Un aiuto importante e concreto nella lotta all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che, come noto, ha sottoposto sia i servizi sanitari che le attività di protezione civile a un notevolissimo sovraccarico di lavoro e di impegno e che va ad aggiungersi alla generosità di altre associazioni e di tanti semplici cittadini che si sono sentiti coinvolti e hanno voluto dare il proprio importantissimo contributo in sostegno della nostra comunità.



In poche settimane la campagna “Aiutiamo chi combatte in prima linea” ha raccolto oltre 9mila euro e questo grazie a decine e decine di contributi che vanno da 5 ad alcune centinaia di euro: tutti egualmente importanti perché finalizzati al sostegno dello sforzo che sta compiendo l’Amministrazione comunale per aiutare la popolazione, come il recente acquisto di 5mila nuovi dispositivi di protezione che saranno destinati al servizio di protezione civile e che andranno ad aggiungersi alle migliaia di presidi già distribuiti alla popolazione.



"Oggi mi sento, ancora una volta di più, orgogliosa di essere sarzanese. Sarzana è città solidale – dice il sindaco Cristina Ponzanelli - e la rete di solidarietà che si è attivata mostra ancora una volta la sua straordinaria capacità di unirsi nei momenti più difficili. Tengo a ringraziare ognuno per il pensiero che ha rivolto alla nostra città nel sostenere la nostra collettività e chi combatte in prima linea ogni giorno questo nemico invisibile investendo tempo, talento e passione ad aiutare chi è più debole. Un ringraziamento particolare al Rotary Club Sarzana-Lerici, Fondazione Carispezia e ITEC Engineering che hanno donato un automezzo alla nostra Protezione Civile, mostrando una particolare sensibilità nei confronti di chi aiuta e della nostra Città. Grazie, insieme siamo più forti e dimostriamo che a Sarzana nessuna resta solo. Grazie alla nostra Protezione Civile e a tutti gli straordinari volontari e operatori della nostra sanità che stanno combattendo per noi e che potranno proseguire a farlo, certi della gratitudine e del sostegno di tutta la città”.



Si ricorda che la campagna EMERGENZACORONAVIRUS - AIUTIAMO CHI COMBATTE IN PRIMA LINEA va avanti e che resta attivo il conto corrente del Comune di Sarzana IBAN:IT80B0617549840000002983090- Intestato: Comune Sarzana -Causale DONAZIONE EMERGENZA COVID 19- Banca Carige - Cassadi Risparmio di Genova e Imperia - Agenzia Sarzana - Via Brigata Partigiana Ugo Muccini 65.



Chiunque parteciperà alla raccolta fondi usufruirà degli sgravi fiscali previsti dall' art. 66 del D.L. n. 18/2020 che stabilisce che "per le erogazioni in denaro ed in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore del Comune spetta una detrazione di imposta pari al 30% e comunque per un importo non superiore ad € 30.000,00. Le erogazioni in denaro ed in natura, effettuate nell'anno 2020 effettuate dai titolari di reddito di impresa sono deducibili dal reddito di impresa, anche ai fini IRAP”.