'Agricoltura chimica e alternative naturali' sabato all'Oasi Lipu

Sarzana - Val di Magra - Appuntamento sabato 12 settembre alle ore 18.30 all'Oasi Lipu di San Genisio di Arcola con l'incontro 'Agricoltura chimica e alternative naturali'.

Introduzione a cura di R. Nardelli, naturalista :

“Gli uccelli come indicatori di qualità dell’ambiente agricolo”

Proiezione del documentario “Le mondine con le ali”

con la presenza del regista V. Torri.



L’evento si terrà in osservanza delle norme di sicurezza per l’emergenza Covid-19: obbligatorio l’uso della mascherina.

La partecipazione è a numero chiuso. Prenotazione obbligatoria al numero 349 0956080.

Ai partecipanti sarà richiesta la firma di una dichiarazione che attesti che la propria temperatura corporea sia inferiore ai 37,5°, invitiamo dunque a verificarlo prima di raggiungere l’Oasi. L’evento si terrà all’aperto.



Ritrovo presso il centro visite “D. Barcellone” dell’Oasi in loc. San Genesio di Arcola,

nel parco di Montemarcello Magra Vara.



Per partecipare alla serata è richiesta una donazione che coincide con l’iscrizione socio Lipu per 6 mesi: 8 euro ragazzi, 10 euro adulti, 20 euro famiglie - 3 euro per chi fosse già socio Lipu. Per informazioni e prenotazioni oasi.arcola@lipu.it - 349 0956080