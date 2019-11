"A Sarzanello viabilità insostenibile", in arrivo dissuasori e limiti di velocità

Sarzana - Val di Magra - “La viabilità è insostenibile: il traffico è continuo e i veicoli passano a velocità folle. Servono dissuasori perché la situazione è pericolosa anche per i tanti pellegrini della via Francigena che passano da qui”. Questa la principale problematica segnalata ieri all'amministrazione dai residenti del quartiere Sarzanello nel corso del terzo incontro fra la giunta e la popolazione. Il sindaco Ponzanelli e gli assessori Torri, Campi ed Eretta (presenti anche i consiglieri Avidano, Ponzanelli, Spilamberti, Precetti e Maggiari) hanno ascoltato le istanze dei residenti riuniti al centro sociale dove invece non si sono visti esponenti della consulta territoriale, organo anche qui in regime di proroga in attesa di rinnovo in Primavera.



In merito alle problematiche di viabilità l'assessore Torri ha anticipato l'approvazione di una delibera con le linee di indirizzzo che consentiranno di classificare alcune zone del comune come “residenziali” in modo da poter installare dissuasori e passaggi pedonali, con il limite di velocità dei 30 chilometri orari nel tratto di via Sarzanello fino all'intersezione con via Canalburo nei pressi delle scuole e via Segalara. Dal punto di vista della viabilità sarà anche tenuta in considerazione l'ipotesi di creare nuovi sensi unici per avere lo spazio per marciapiedi utili ai pedoni.

Per quanto riguarda le asfaltature richieste dagli abitanti proprio su via Sarzanello, il sindaco ha spiegato di aver ereditato una “città bombardata” e di aver già fatto un mutuo da 200mila euro per i primi cinque interventi nel 2019 (fra i quali rotonda Centroluna e via Alta), con la volontà di investire la stessa cifra anche per il prossimo biennio tenendo in conto proprio le segnalazioni dei cittadini.



La presenza fra il pubblico di Massimo Conti – figlio di Luciano al quale è intitolato il campo sportivo adiacente al centro sociale – ha inoltre permesso a Ponzanelli di fare il punto sull'area verde dopo le polemiche che avevano riguardato la gestione dell'affidataria Giglio Srls e le condizioni di degrado che gli stessi cittadini hanno parzialmente contrastato provvedendo autonomamente al taglio dell'erba. “Il soggetto avrebbe dovuto fare manutenzione fino alla riconsegna al Comune dell'area – ha spiegato il sindaco – e quando abbiamo fatto il sopralluogo ci siamo resi conto degli inadempimenti. Il nostro dirigente ha avvertito la società che avrebbe escusso la polizza fideiussoria, a quel punto si è scusata impegnandosi gratuitamente nella manutenzione dell'area fino a quando non sarà fatto un bando e una convenzione con un nuovo soggetto. Nell'area verde installeremo nuovi giochi e giostre inclusive, l'obiettivo è quello di arrivare ad una gestione come quella del parco di Crociata fatto dalla precedente amministrazione”.



L'assessore Campi ha invece anticipato un piano di investimenti da parte di Acam per il risanamento delle tubature sarzanesi nel prossimo triennio che potrebbe quindi includere anche il quartiere. Nessuna novità invece per quanto riguarda il piano antenne che, come ricordato dal presidente del circolo Arci locale Giovanni Destri, prevedeva degli impianti anche a Sarzanello e che nell'ultimo anno di amministrazione Cavarra era stato fortemente osteggiato dalla popolazione e che a quanto pare è stato riposto in un cassetto.