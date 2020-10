Zampini: "Aics dice si allo sport sempre, così si va al collasso"

- In media ogni cinque giorni esce un DPCM: cosa cambia nel giro di così pochi giorni non è chiaro. Prima lo sport organizzato da federazioni ed enti di promozione sportiva viene concesso, qualche giorno dopo viene concesso solo per gli sport individuali, niente sport di contatto se non a livello regionale o nazionale ora si allo sport ma solo a livello nazionale. Aics dice si allo sport sempre! Ribadiamo come secondo noi sia un errore bloccare lo sport che invece aiuta il rafforzamento delle difese immunitarie ed è un toccasana per la psiche. Temiamo che tutto questo ci porti al collasso senza che ci siano poi risultati per quanto riguarda contagi e ricoveri.



Monica Zampini

Presidente AICS La Spezia