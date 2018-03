Via dell'Amore, la sindaca Pecunia: "I soldi ora ci sono davvero, non c'è tempo da perdere"

- In merito alla Via dell’amore vorrei nuovamente ribadire la mia posizione. Fin dal primo momento dalla mia elezione ho combattuto per far rimanere pubblica la gestione della nostra strada e per rivendicare un riconoscimento nazionale che ho sempre considerato doveroso.



Ho quindi bloccato il progetto di finanza della precedente Amministrazione, che prevedeva la gestione privata per 15 anni, e richiesto al Governo un intervento concreto a sostegno di un patrimonio culturale unico, riconosciuto in tutto il mondo e quindi bene di rilevanza strategica a livello nazionale.

Contestualmente ho presentato al Ministero dei beni culturali la richiesta di far rientrare nell’art bonus il progetto di riqualificazione per incentivare eventuali finanziamenti privati.



Adesso ci sono davvero 12 milioni di euro disponibili e non ci sono più scuse per non procedere in fretta. Se in poco più di un anno siamo riusciti a portare 12 milioni sono sicura che troveremo anche altre risorse in caso di necessità, ma ribadisco che la privatizzazione è fuori discussione.



Mi propongo fin da ora a gestire direttamente il progetto, cercando una nuova stazione appaltante, nel caso in cui i tempi non fossero rispettati, perché non possiamo permetterci ulteriori ritardi.



Vorrei essere chiara. Abbiamo il dovere di concludere il progetto in fretta e di riaprire la strada perché questo è quello che richiedono le persone.



Fabrizia Pecunia

Sindaca di Riomaggiore