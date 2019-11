Vertenza Oss, il ringraziamento alla politica che si interessa della vicenda

- Desideriamo ringraziare pubblicamente la politica, quei parlamentari, consiglieri regionali, consiglieri comunali, senatori, deputati e non solo, tutte quelle persone che stanno ascoltando e appoggiando la nostra istanza, politici che ci hanno preso in carico aprendo un percorso verso una strada alternativa ad un concorso ordinario alla Spezia a rischio disoccupazione, che si stanno schierando a tutela degli Oss, Ausiliari e barellieri, operativi nei vari appalti presso Asl5 attraverso cooperative.

Qualcuno potrà pensare che siamo magari già in campagna elettorale, ma a noi non interessa, (e comunque questa retorica al limite varrebbe per qualsiasi parte politica) a noi invece piace pensare che è il nostro momento.

Questa non vuole essere una causa partigiana ma una causa di buon senso, a favore della cittadinanza, della sanità e dei lavoratori che vi prestano servizio, ecco perché dobbiamo riconoscere l'onestà intellettuale e di giustizia sociale da qualunque parte politica venga, perché solo così si fa la buona politica, ecco perché vogliamo ringraziare e sperare che la politica nel nome di:

Battistini, Salvatore, Cenerini, Pucciarelli, Orlando, Fantini, Viviani, Baldino, Guerri, Di Muro, Tartarelli e altri ancora, sperare che loro che fanno le leggi e possono decidere, ascoltino queste persone arrivando così a quelle tante agognate larghe intese che trovino la soluzione migliore!



Movimento per la tutela degli Oss di Coopservice