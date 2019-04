La foto del giorno.

- Numero chiuso, no al turismo mordi e fuggi, guai a lamentarsi della folla - anzi, avercene -, occhio a non farci troppa cattiva pubblicità, guardate che lo Spezzino è anche altro. Eccetera eccetera. Il dibattito non si arresta né si è mai arrestato. Intanto i flussi monstre cinqueterrini tengono, come dimostra anche l'eloquente foto arrivata oggi da Vernazza, che mostra la chilometrica coda per la stazione ferroviaria, un brulicante fiume umano che solca il borgo.