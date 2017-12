Unione consumatori: `Vezzano, occhio alle richiesta di pagamento`

- Gentile redazione, approfittiamo della vostra ospitalità perchè diversi cittadini nostri iscritti e non, ci segnalano dell'arrivo di richieste di pagamento di tributi e sanzioni dal comune di Vezzano Ligure.Premesso che troviamo sgradevole che in un periodo di difficoltà sociali ed economiche, un comune invii richieste di pagamento nel periodo festivo, quel che è peggio abbiamo riscontrato che diverse di queste richieste, non corrispondono ad effettivi tributi dovuti, alcuni dei quali già pagati.Pertanto invitiamo i cittadini a verificare le proprie situazioni contabili prima di pagare, e gli ricordiamo di tenere i pagamenti delle sanzioni e relativa documentazione almeno 10 anni.In considerazione che non sono le prime lamentele di cittadini Vezzanesi che raccogliamo, invitiamo pertanto il comune di Vezzano Ligure, di avere maggiore attenzione nell'inviare richieste di pagamenti per imposte non dovute.