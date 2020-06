Una pendolare: "Ad Albiano serve un ponte, provvisorio o no non importa"

- Buongiorno,

vorrei esprimere la mia delusione verso la gestione della situazione del ponte di Albiano e il disagio in cui io come tanti altri mi trovo ad affrontare tutte le mattine e i pomeriggi di lavoro. Delusione perché noi pendolari del ponte abbiamo più volte manifestato la nostra paura alle autorità e agli enti preposti riguardo la possibilità che il ponte potesse crollare. Quando ero in coda li sopra e passava un furgone nell'altra corsia mi trovavo il cuore in gola a sentire come traballava il ponte. Quindi prima abbiamo subito la paura di un crollo, insieme all'enorme disagio del traffico che si creava quando la ripa era chiusa, ora il ponte è crollato e subiamo l'interminabile traffico che inizia all'uscita dell'autostrada di Vezzano, per chi come me viene da Santo Stefano, a tratti poi si arriva alla coda del semaforo per tornare di nuovo in coda all'incrocio di Bottagna. E siamo pure fortunati perché per ora la ripa ha chiuso solo una volta e per ora, le scuole sono ancora chiuse. Si perché se la ripa chiude per tornare a casa bisogna andare a La Spezia e tornare indietro ovviamente in coda. Io arrivo al lavoro stressata odio il tragitto che devo fare e non solo per il tempo che impiego che prima non avevo messo in conto, ma perché nessuno si è messo nei nostri panni nessuno ha proposto ingressi scaglionati alle aziende, orari flessibili, dare un po di aria ai pendolari stressati da questa situazione che continuano a subire gli errori degli altri pagati per renderci la vita migliore che al momento dove sono? Si sono fatti un giro sulla ripa la mattina alle 7.30? Ma soprattutto si erano fatti un giro sul ponte quando tremava? Se l'avessero fatto sono sicura che avrebbero insistito affinché chi ha fatto i controlli almeno li facesse 2 volte. Questo sfogo per dire fate un ponte che sia provvisorio o no, non importa quando faranno quello definitivo, ma serve un ponte! Anche perché le sole rampe ad Albiano non bastano. Come prima non bastava il ponte quando chiudeva la ripa ora non basteranno solo le rampe, si bloccherebbe Santo Stefano si sposterebbe solo coda. Vi prego fate questo ponte ne abbiamo bisogno.



Grazie



LETTERA FIRMATA