Una mamma: "Ringrazio il dottor Lucchin, sentimento espresso non è comune a tutti i genitori"

- Buongiorno,

sono la mamma di un bambino che frequenta la scuola elementare Dante Alighieri. Scrivo in mento alla lettera pubblicata ieri mattina ed indirizzata da alcuni genitori al dirigente scolastico Dott. Lucchin. A titolo personale desidero esprimere il mio apprezzamento e ringraziare il Dirigente Scolastico che si è attivato da subito per dare una risposta a noi genitori e ai nostri tigli, proprio con l'avvio della didattica a distanza già dalla giornata di lunedì 14 settembre. Il sentimento espresso nella lettera pertanto non è comune a tutti i genitori della scuola dal momento che molti di noi sono più che favorevoli a questa modalità didattica che rimane comunque un ottimo strumento alternativo in questa particolare situazione e nell' attesa di un rientro in classe.



Lettera firmata