- Buongiorno, vorrei porre all'attenzione lo stato di abbandono del parco pubblico della Pieve. Chiuso da più di un mese. Siamo al parco della Pieve, quello dove c'è la croce gialla. Il cartello dice chiuso nei prossimi giorni per verifiche sulla stabilità degli alberi, è passato più di un mese. Non vorremmo arrivare in primavera on il parco ancora chiuso.



Lettera firmata di una mamma