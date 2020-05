Una lettrice racconta l'odissea per i pannoloni della nonna

- Buongiorno,



scrivo per la segnalazione di quella che è, a mio avviso, un'assurdità della nostra Asl. Oggi ci siamo resi conto che la fornitura di pannoloni di mia nonna è stata sospesa il 19 marzo per mancato rinnovo. Il rinnovo prevede, nell'ordine: andare dal medico di base, recarsi negli uffici Asl per farsi autorizzare la procedura, recarsi allo sportello Asl. Ora io dico, hanno prorogato le patenti (cosa che se vogliamo potrebbe costituire anche un rischio), possibile che nessuno abbia pensato, in piena emergenza, a prorogare questo?

Cosa si pensa, che un incontinente migliori nel tempo? Ci hanno chiesto di limitare al massimo gli spostamenti, tranne, per carità, che per la procedura pannoloni, per quella è lecito e doveroso attraversare mezza provincia...



Grazie per la cortese attenzione



Francesca Righetti