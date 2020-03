Una lettrice: "Vedo troppe persone che non osservano le regole anti-coronavirus"

- Buongiorno,



sono sempre stata, dall'inizio, tra le persone meno allarmiste in fatto di coronavirus e di mio sono piuttosto fatalista, però mi ha dato parecchio fastidio vedere l'assoluta inosservanza delle regole da parte di molti.



Questa sera mi sono recata in farmacia non vedendo coda fuori sono entrate e, nonostante ci fosse già una persona servita, nessuno mi ha invitato ad uscire ed attendere fuori.

Su 3 farmacisti uno solo indossava la mascherina. Uno la aveva appesa al collo. La stessa cosa due giorni fa: stessa farmacia, stessa dottoressa con la mascherina e gli altri colleghi nonché il proprietario niente.



In Piazza Garibaldi gente a gruppetti di due o tre che parlavano, alla fermata dell'autobus diverse persone appiccicate sotto la pensilina, in Piazza Brin soliti grupponi di sudamericani che cicaleggiano vicini vicini... e nessun controllo. Nessuna volante per Corso Cavour, nessuna volante nelle vie traverse, io sono due giorni che non vedo nessuno.



La Municipale credo sia in servizio fino alle 17 d'ufficio: ma nemmeno in caso di emergenza si può pagare lo straordinario?

Carabinieri e polizia solo sulle strade extraurbane, ammesso che ci siano...



Lo trovo veramente una brutta cosa: magari troppo allarmismo da parte dei mezzi di comunicazione, ma discreta non curanza da parte della popolazione. Credo che se i controlli ci fossero, tuttavia, qualcuno ci penserebbe un attimo di più prima di infrangere le regole.



Spero che quanto esposto sopra non arrivi soltanto ai vostri lettori, ma anche all'amministrazione comunale, che già si era espressa in questo senso nei giorni scorsi... e che però poco mi pare si sia adoperata in merito.



Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto cordialmente, ringraziandovi per il servizio svolto.



ROSANNA