Una lettrice: "Non ha mai preso il virus e la quarantena è finita, ma il bimbo non può rientrare a scuola..."

- Cara redazione,

è normale che un bimbo abbia fatto la quarantena con il padre senza che abbia mai avuto il Covid-19 e che, ora che il padre è guarito dalla malattia, non riesca ancora a entrare a scuola perché ha bisogno del foglio di fine quarantena?

Chiamiamo il pediatra ma ci risponde che non può fare niente perché non lo ha messo lui in quarantena, ma che deve essere l'Ufficio di igiene a rilasciare il documento perché sono stati loro a metterlo in quarantena.

Andiamo all'Ufficio igiene e ci dicono che non devono fare niente, che bastano i fogli della negatività. Chiami la scuola ma sostengono che non possa rientrare senza quel foglio...

E passano i giorni, e il bimbo non va a scuola soltanto per la burocrazia... E qua nessuno sa niente...



LETTERA FIRMATA