- Cara redazione,

vorrei rivolgere un grandissimo ringraziamento al personale e all'equipe medica del reparto di Pneumologia dell'ospedale di Sarzana per il lavoro che svolgono in questo momento critico e per l'umanità che manifestano con i pazienti che hanno bisogno di affetto e amore.

Mio marito, ritornato a casa da poco, mi ha confermato tutto quello che immaginiamo si stia vivendo in questo brutto momento.



La moglie Vale Mitaj e la figlia ringraziano