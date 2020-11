Una lettrice: "La sanità nel caos ai tempi del Covid, che ormai ha precedenza su tutto"

- Spett.le redazione,



mi sento in dovere di scrivere questa mail in segno di malcontento da parte di chi in questo momento si trova a dover a che fare con gli ospedali anche nel bel mezzo di un'emergenza.



Sottolineando la consapevolezza che ci troviamo in un momento particolare e che gli operatori sanitari si trovano a dover fronteggiare una situazione che non dipende da loro,

ieri hanno trasferito gli ultimi pazienti non Covid del San Bartolomeo di Sarzana al San Andrea della Spezia.

Trasferimenti fatti in ambulanze con più pazienti all'interno (è legale?), sistemati in una stanza qualunque dove c'era posto, per cui ci troviamo con un paziente con problemi gastroenterologi e uno con problemi cardiocircolatori in una stessa stanza nel reparto di ortopedia. Cosa più grave visto che parliamo di un ambiente di cui necessitiamo purtroppo in particolari condizioni di salute, i pazienti si trovano nel loro letto soli, senza sapere cosa hanno, con che dottore potersi rapportare, e cosa fare, ma solo percependo la confusione che regna fuori dalla stanza.

E nemmeno da casa telefonicamente si riesce ad avere un colloquio esauriente sulle condizioni del paziente.



Insomma i pazienti Covid hanno la precedenza su tutto.



Chi è quindi il responsabile di tutto, chi ha gestito un sistema sanitario portandolo ormai al collasso, o un piccolo virus che poi in fondo ci fa capire quanto piccoli siamo pure noi?



Ringrazio per l'attenzione dedicata,



Cordiali saluti,



Lunita Perinetti