Una lettrice: "Incivile? Casati eviti di offendere. E cambi strategia"

- Spett. le Redazione, ho letto le dichiarazioni dell'assessore Casati relative allo spiacevole episodio del divano gettato nella fontana di piazza Garibaldi. (QUI)



Il geometra Casati ricorda che, da inizio anno, sono state comminate sanzioni a carico di 745 incivili. Dal momento che appartengo al novero dei 745 incivili, avrei piacere mi venisse concesso il diritto di replica. Il mio atto di inciviltà era consistito nel conferire, in perfetta buona fede, una pallottola di carta in uno dei cestini che si trovano per le strade della città.



Mi era stata comminata una sanzione di 113 euro (allegata alla mali). Di là dal fatto che Casati

dovrebbe evitare di usare termini offensivi nei confronti di persone che non li meritano, vorrei

fargli notare Casati che evidentemente la politica dell’indiscriminato pugno di ferro non produce alcun risultato. Se il geometra Casati avesse a cuore la pulizia ed il decoro della città, forse dovrebbe far ricorso ad altre strategie.



Lettera firmata